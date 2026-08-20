Política

La Libertad Avanza reprogramó el lanzamiento de su plan de gobierno para Tucumán

El acto, que será encabezado por Lisandro Catalán en el Hotel Catalinas Park, se trasladó para el viernes 28 de agosto.

Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza en la provincia.
Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza en la provincia.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Lisandro Catalán encabezará el 28 de agosto en el Hotel Catalinas Park la presentación reprogramada del plan de gobierno de La Libertad Avanza en Tucumán.
  • El acto expondrá las propuestas técnicas del partido, centradas en la eficiencia estatal, el equilibrio fiscal y el fomento de la inversión privada local.
  • Con esta plataforma, el espacio libertario busca consolidarse como una alternativa de gestión competitiva frente a los partidos tradicionales de la provincia.
Resumen generado con IA

La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán anunció cambios en su agenda institucional. El lanzamiento oficial de su plan estratégico de gobierno, que originalmente estaba previsto para este jueves 20 de agosto, fue reprogramado para el próximo viernes 28 de agosto.

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El encuentro se llevará a cabo a partir de las 17 en los salones del Hotel Catalinas Park, frente al Parque 9 de Julio. La presentación estará encabezada por Lisandro Catalán, actual presidente de La Libertad Avanza en la provincia y figura clave en el armado libertario regional.

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Bajo la consigna “Punto de partida para la libertad de los tucumanos”, el evento tiene como objetivo central dar a conocer las propuestas elaboradas por los equipos técnicos del espacio. Según informaron desde el partido, el documento busca constituirse como la plataforma programática de LLA de cara a los próximos desafíos electorales y políticos en Tucumán.

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Los ejes de la propuesta

El plan de gobierno que presentará Catalán contempla lo que el espacio define como una "transformación estructural" del Estado provincial. Entre los puntos principales se destacan:

- Eficiencia administrativa: una reforma para agilizar la gestión pública.

- Responsabilidad fiscal: foco en el equilibrio de las cuentas provinciales.

- Reducción de la burocracia: eliminación de trabas para el sector productivo.

- Fomento a la inversión privada: incentivos para la creación de empleo genuino.

- Fortalecimiento institucional: mejoras en la calidad democrática y transparencia.

Expectativa política

Desde LLA señalaron que esta presentación es un paso decisivo para consolidar al espacio como una alternativa de gestión frente a las estructuras tradicionales de la provincia.

Pese al cambio de fecha, se mantiene la sede y el formato del evento, que espera congregar a dirigentes, militantes y referentes del sector empresarial tucumano interesados en las propuestas de corte liberal.

Cómo asistir

Desde la organización recordaron que la actividad requiere inscripción previa por cuestiones de capacidad. Los interesados en participar del acto en el Hotel Catalinas Park deberán registrarse completando el formulario https://forms.gle/vr6zCvArtdqL3fr99

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