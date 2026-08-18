Marcelo Polino reveló la inesperada actitud de Lali Espósito durante la grabación de la serie de Moria

“Se cortó la relación”: el fuerte reclamo de Polino

Marcelo Polino también se refirió al quiebre de su relación con Lali Espósito y recordó que durante años tuvo un vínculo muy cercano con el fandom de la cantante. “Yo era el padrino del fandom de Lali durante 10 años cuando comenzó pero se subió al pony e hizo cosas que no me gustaron”, confesó el periodista.