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Marcelo Polino reveló la inesperada actitud de Lali Espósito durante la grabación de la serie de Moria

En medio de la polémica, el periodista contó detalles de su vínculo con la cantante y aseguró que ella decidió mantenerse alejada del grupo de amigos de la diva.

POLÉMICA. Marcelo Polino reveló la inesperada actitud de Lali Espósito durante la grabación de la serie de Moria.
POLÉMICA. Marcelo Polino reveló la inesperada actitud de Lali Espósito durante la grabación de la serie de Moria. FOTO/PRONTO.
18 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Marcelo Polino reveló que Lali Espósito se apartó del grupo de amigos durante la grabación de la serie de Moria Casán en Netflix debido a tensiones personales preexistentes.
  • El periodista explicó que el vínculo se rompió años atrás por desplantes profesionales en televisión y discrepancias ante las posturas políticas públicas de la cantante.
  • La revelación reaviva los rumores sobre internas en el entorno de Casán y expone las fricciones latentes entre figuras del espectáculo tras el estreno de la biopic.
Resumen generado con IA

Marcelo Polino causó revuelo al revelar la inesperada actitud que tomó Lali Espósito durante la grabación de la serie de Moria Casán en Netflix. 

“En el último capítulo, Moria nos invita a un grupo de amigos y todos estuvimos en un lugar, menos una persona que decidió no estar con nosotros”, relató Polino.

Luego detalló quiénes habían participado de aquel encuentro: “Llega La Negra Vernaci, llega La Barby, llega la Xipolitakis... y había una persona que estaba en otra habitación del Palacio que no se quiso juntar con nosotros”.

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Polino señaló directamente a Lali Espósito

El periodista identificó a la cantante como la persona que decidió mantenerse apartada del grupo. “Lali Espósito no se quiso juntar con nosotros, estuvo en un lugar y todos los amigos estuvimos en otro”, afirmó.

Además, Polino reconoció que el distanciamiento con la artista también tiene que ver con una cuestión personal: “Conmigo tiene pica, no sé si con alguien más”.

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La situación volvió a instalar los rumores sobre el vínculo entre Lali Espósito y Moria Casán luego del estreno de la serie biográfica de la diva en Netflix. Aunque Lali forma parte del elenco, su ausencia en el evento central generó versiones sobre un supuesto conflicto. Moria, por su parte, negó que exista una pelea, mientras que Polino aportó su propia mirada sobre los desencuentros.

“Se cortó la relación”: el fuerte reclamo de Polino

Marcelo Polino también se refirió al quiebre de su relación con Lali Espósito y recordó que durante años tuvo un vínculo muy cercano con el fandom de la cantante. “Yo era el padrino del fandom de Lali durante 10 años cuando comenzó pero se subió al pony e hizo cosas que no me gustaron”, confesó el periodista.

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Según relató, llegó a expresarle personalmente su malestar y recibió disculpas, aunque después la relación entre ambos no volvió a ser la misma: “Ella se portó mal conmigo y yo tomé distancia. No me relacioné más con ella”.

Polino también recordó un episodio ocurrido durante su etapa como embajador de La Voz Argentina en Telefe. “Tenía un programa que iba a continuación de la gala y ella nunca tuvo 10 minutos para pasar. Pasaron todos, los Montaner, La Sole... Yo me hinché las bolas”, rememoró.

El dato sobre Moria Casán y los shows de Lali

Durante su relato, Polino también aportó un dato sobre la relación entre Moria y Lali. Según contó, Casán estuvo presente en uno de los shows de la cantante, aunque no habría tenido un encuentro personal con ella detrás del escenario.

“Me dijeron que Moria lo dio todo en el escenario y ni siquiera fue a saludarla al camarín. Tengo gente muy allegada a mí que estaba ahí. Sí le dejó un ramo de flores y fue atendida como una reina”, afirmó.

El cruce entre Lali y Milei, otro punto de distancia

La tensión entre Polino y Lali Espósito también quedó expuesta en el marco del enfrentamiento público que la cantante mantuvo con el presidente Javier Milei a partir de un mensaje que publicó luego de las elecciones PASO de 2023.

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En ese contexto, el periodista cuestionó la actitud de la artista y se mostró crítico con sus declaraciones. “El pueblo está votando y salir a decir eso, obviamente que te van a salir a matar. La que tira la primera piedra en esta situación es ella”, aseguró desde un programa en el canal de streaming Fipo TV.

De esta manera, Polino responsabilizó a Lali por haber iniciado el enfrentamiento que posteriormente se produjo con el oficialismo.

El periodista volvió a remarcar que el distanciamiento entre ambos no es reciente y dejó clara su postura sobre el vínculo: “Ella se portó mal conmigo y yo tomé distancia. No me relacioné más con ella”.

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