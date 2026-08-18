Moria Casán y Luis Vadalá: así fue la historia de amor que volvió a estar en boca de todos tras el estreno de la serie de la diva en Netflix

A raíz del estreno de la serie sobre la vida de Moria Casán en Netflix, volvieron a quedar bajo la lupa algunos de los romances que marcaron la vida de la diva y que, durante años, ocuparon un lugar central en los medios. Entre esas historias aparece su relación con Luis Vadalá, un vínculo que comenzó en 1990 y que se extendió durante más de una década, atravesado por la convivencia, la exposición pública, fuertes conflictos y una separación que terminó en escándalo.