Moria Casán y Luis Vadalá: así fue la historia de amor que volvió a estar en boca de todos tras el estreno de la serie de la diva en Netflix

Resumen para apurados
- El estreno de la serie de Moria Casán en Netflix reavivó el interés por su conflictiva relación con Luis Vadalá, marcada por la alta exposición mediática en Argentina.
- La pareja convivió entre 1990 y 2001; el vínculo terminó en un sonado escándalo con acusaciones cruzadas de infidelidad, problemas de dinero y posteriores disputas judiciales.
- La serie no solo reabre polémicas del espectáculo, sino que impulsará un conflicto legal: la hija de Vadalá anticipó que demandará a la plataforma por cómo retrataron a su padre.
A raíz del estreno de la serie sobre la vida de Moria Casán en Netflix, volvieron a quedar bajo la lupa algunos de los romances que marcaron la vida de la diva y que, durante años, ocuparon un lugar central en los medios. Entre esas historias aparece su relación con Luis Vadalá, un vínculo que comenzó en 1990 y que se extendió durante más de una década, atravesado por la convivencia, la exposición pública, fuertes conflictos y una separación que terminó en escándalo.
El vínculo comenzó poco después de la separación de Moria de Mario Castiglione, padre de su hija Sofía Gala. Por entonces, Vadalá era comerciante y llevaba una vida completamente alejada de las cámaras. Sin embargo, su relación con la diva hizo que rápidamente se convirtiera en una figura habitual de las revistas y los programas de televisión.
La "One" ya era una de las grandes protagonistas del espectáculo argentino y su romance con Vadalá despertó un enorme interés. Él pasó de ser un desconocido para el gran público a ocupar las tapas de las revistas simplemente por ser la pareja de una de las mujeres más famosas del país.
La exposición que marcó la relación
Durante los años que estuvieron juntos, ambos compartieron una vida marcada por la exposición permanente. La convivencia, las apariciones públicas y las declaraciones sobre su intimidad hicieron que prácticamente cada movimiento de la pareja fuera seguido por los medios.
Pero aquella exposición también tuvo un costo para Vadalá. Con el tiempo, el comerciante contó que ser conocido como “el marido de Moria” terminó condicionando buena parte de su vida pública y sus propios proyectos.
La relación se extendió durante más de diez años hasta que, en 2001, llegó una separación cargada de tensión. Las infidelidades, las discusiones y los fuertes cruces públicos quedaron en el centro de la escena y transformaron el final del romance en un verdadero escándalo mediático.
Incluso, en la serie Moria aprovecha para denunciar a Luis por mal gastar su dinero en la playa que pusieron juntos en Mar del Plata, y sobre todo acusándolo de consumir drogas, algo que compartían.
Moria habló públicamente sobre situaciones de infidelidad que había atravesado durante la relación y, después de varios conflictos, decidió ponerle punto final a la historia. Lo que vino después fue todavía más polémico: las diferencias entre ambos llegaron a los programas de televisión y también derivaron en una disputa judicial vinculada con las declaraciones que podían realizar sobre el otro.
El pasado con Moria siguió presente
El final de la pareja fue definitivo y los caminos de ambos comenzaron a separarse. Sin embargo, para Vadalá, la relación con Moria continuó siendo una parte difícil de despegar de su identidad pública.
Años después, intentó construir un perfil propio y mantenerse vinculado al mundo del espectáculo. En 2007 participó de Gran Hermano Famosos, aunque debió abandonar el reality antes de lo previsto debido a un problema de salud.
Incluso en aquella etapa, su pasado con Moria seguía presente. El contrato que había firmado para ingresar al programa incluía una cláusula que le impedía hablar sobre la diva con sus compañeros, una condición que reflejaba hasta qué punto aquel romance continuaba teniendo peso en su vida mediática.
Vadalá murió en julio de 2023, a los 69 años, después de permanecer internado durante varios días en el Hospital Británico.