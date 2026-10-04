EXPECTATIVA

Números de Oro: se acerca el gran sorteo del Chevrolet Onix 0KM

El entretenimiento más popular de los tucumanos se prepara para entregar el premio más esperado. Además, cada semana hay un pozo de $4.000.000 en efectivo y $400.000 en órdenes de compra.

PLAZOS. Las tarjetas para jugar por el Chevrolet Onix 0Km deben depositarse hasta el lunes 12; el sorteo será el jueves 16.
PLAZOS. Las tarjetas para jugar por el Chevrolet Onix 0Km deben depositarse hasta el lunes 12; el sorteo será el jueves 16.
Hace 2 Hs

La cuenta regresiva ya comenzó para el gran sorteo de Números de Oro. El momento más esperado será el jueves 15 a las 12, cuando se sorteará el premio mayor en la sede de LA GACETA: un Chevrolet Onix 0KM de GEMSA SA.

Además del sorteo final, continúa vigente el pozo semanal de $4.000.000 en efectivo y $400.000 en órdenes de compra de Zeramiko, Castillo, Hipercolchonerías Yubrin y Sportsman.

Cómo participar

Para que la participación sea válida, es necesario cumplir con una serie de requisitos:

- Ser mayor de 18 años.

- Presentar la tarjeta debidamente jugada, con los números controlados.

- Completar el cupón con todos los datos personales requeridos.

Los participantes tienen tiempo hasta el lunes 12 para depositar las tarjetas en los puntos habilitados. La recepción se realiza en la sede central de LA GACETA, ubicada en Mendoza 654, San Miguel de Tucumán, y en las urnas ubicadas en los siguientes lugares.

Receptorías:

- Monteros: Colón 285

- Aguilares: Alberdi 886

- Alberdi: Laprida 390

- Lules: 9 de Julio 271

- ⁠⁠Capital: avenida Mate de Luna 4.195

Sucursales Castillo:

- Aguilares: Juan Bautista Alberdi 879

- Concepción: General José de San Martín 1278

- Juan Bautista Alberdi: avenida Miguel Campero 403

- Monteros: Leandro Aráoz 97

¡No te quedes afuera! Recordá reservar tu diario todos los viernes y seguí participando por $4.000.000 por semana.

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