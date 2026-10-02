Facundo Ale, Anaya González y Vargas esperarán detenidos el inicio del juicio en su contra por un tiroteo

Resumen para apurados
- En Tucumán, la Justicia dispuso que Facundo Ale, Anaya González y Vargas esperen detenidos el juicio en su contra tras ser acusados por un tiroteo entre bandas.
- Los acusados integran dos grupos antagónicos que mantienen disputas violentas con armas, generando alarma entre las autoridades de seguridad locales.
- De ser hallados culpables en el debate oral, los imputados, en especial Facundo Ale, podrían recibir condenas a penas de prisión de cumplimiento efectivo.
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