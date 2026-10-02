Seguridad

Facundo Ale, Anaya González y Vargas esperarán detenidos el inicio del juicio en su contra por un tiroteo

Los integrantes de los dos grupos que generan preocupación entre las autoridades podrían recibir penas de cumplimiento efectivo.

COMPLICADO. Si Facundo Ale llega a ser encontrado culpable, la pena que cumplirá será de cumplimiento efectivo.
COMPLICADO. Si Facundo Ale llega a ser encontrado culpable, la pena que cumplirá será de cumplimiento efectivo.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, la Justicia dispuso que Facundo Ale, Anaya González y Vargas esperen detenidos el juicio en su contra tras ser acusados por un tiroteo entre bandas.
  • Los acusados integran dos grupos antagónicos que mantienen disputas violentas con armas, generando alarma entre las autoridades de seguridad locales.
  • De ser hallados culpables en el debate oral, los imputados, en especial Facundo Ale, podrían recibir condenas a penas de prisión de cumplimiento efectivo.
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