La inesperada reacción de Carmen Barbieri al quedar afuera de la serie de Moria Casán

Resumen para apurados
- Carmen Barbieri celebró en televisión el estreno de la serie sobre Moria Casán y restó importancia a quedar fuera de la biopic, descartando conflictos actuales con la diva.
- Aunque mantuvieron sonados cruces mediáticos en el pasado, la conductora recordó los entredichos con humor y aseguró que estaría dispuesta a volver a trabajar con Casán.
- Mientras Barbieri cerró viejas polémicas, la biopic enfrenta un frente judicial impulsado por la familia de Luis Vadalá por disconformidad con su representación en la ficción.
El estreno de la serie sobre la vida de Moria Casán, ocurrido el 14 de agosto, generó repercusiones dentro y fuera del mundo del espectáculo. Una de las figuras que se refirió a la producción fue Carmen Barbieri, quien tuvo varios cruces con la diva a lo largo de los años y cuya ausencia en la historia también llamó la atención.
En diálogo con Puro Show, de América TV, la capocómica dejó en claro que actualmente no mantiene ningún conflicto con Moria y que, aunque todavía no vio la ficción, celebra el reconocimiento a la trayectoria de su excompañera del Bailando.
“La verdad, no vi Moria, no vi televisión porque me dediqué a descansar”, explicó Barbieri. Sin embargo, aseguró que está al tanto de la repercusión que tuvo la serie.
“No se habla de otra cosa y está perfecto y además se lo merece Moria, es la más grande”, afirmó. Luego agregó: “Me contaron que está genial la serie y con todas las actrices maravillosas que están trabajando. Y supongo que no es que está dirigiendo Moria, pero bajo el ala de Moria todo crece maravilloso. Maravilloso”.
Consultada sobre cómo es actualmente su relación con Moria Casán, Barbieri fue breve: “Bien. Sí, ningún problema”.
Cuando la cronista hizo referencia a los enfrentamientos que protagonizaron en el pasado, la actriz los ubicó en otra etapa de su vida. “Hace mil años”, respondió.
Incluso, ante la posibilidad de volver a trabajar junto a Moria, no dudó: “Me encantaría, sí, cómo no. Sí, si se da, sí, claro, bueno. Yo no tengo ningún problema”.
Barbieri también reflexionó sobre cómo cambió su manera de mirar aquellos episodios con el paso del tiempo.
“Hemos tenido encontronazos, sí, pero eso adelante. Para mí, ya que estoy grande, las cosas que antes le daba uno importancia pasaron no a no tener importancia, pero a no ser la parte de la vida, es una cosa más que pasa”, sostuvo.
La frase de Moria que recordó con humor
Uno de los momentos más distendidos de la entrevista ocurrió cuando la cronista le recordó una de las frases que Moria había utilizado para referirse a ella: “Carmen tiene cara de pato y cuerpo de lavarropas”.
Lejos de mostrarse molesta, Barbieri respondió con humor y hasta le dio la razón a su excompañera. “Tiene razón. Yo tengo cara de pato, mirá”, dijo, antes de acompañar sus palabras con un graznido.
Luego explicó de dónde habían surgido aquellos intercambios: “Yo le dije Paturuzú a ella, ella me dijo eso”.
Cuando le preguntaron quién iniciaba las provocaciones, fue categórica: “Yo no empecé nunca las peleas. No, yo no empezaba. Ella empezaba a tirar, no eran peleas, era a tirar bocadillos y yo le contestaba. Y yo en ese momento era muy contestadora. Ahora estoy más frágil”.
La capocómica también negó que aquellas frases hayan llegado a afectarla emocionalmente. “No, no, no, no me dolía, le contestaba a la par. Quizás fuimos fuertes en algún momento, pero bueno, fue ese momento nada más. Ese juego, el lugar tiene mucho que ver. La época también”, explicó.
¿Carmen Barbieri tendrá su propia serie?
La entrevista terminó con una pregunta sobre la posibilidad de que su propia vida también sea llevada a una serie.
La respuesta de Barbieri fue contundente: “No, yo ya lo conté todo. No hace falta tener mi serie, ya está todo contado”.
El conflicto que sí generó la biopic
Mientras Barbieri se tomó con liviandad su ausencia en la producción, hay una persona que no quedó conforme con la manera en que fue representada una parte de la historia de Moria Casán.
Uno de los primeros capítulos aborda la relación que la vedette mantuvo con Luis Vadalá, con quien se casó en 1990 en Miami. El matrimonio duró 10 años y terminó en medio de un escándalo que incluyó acusaciones de infidelidades reiteradas, un supuesto consumo de drogas y deudas millonarias.
Una escena en la que Vadalá aparece consumiendo drogas de manera excesiva generó una fuerte reacción de su familia. Según informó Ángel de Brito en LAM, por América TV, sus allegados anunciaron acciones legales contra la producción.
“Está el primer juicio a la serie de Moria”, afirmó el conductor.
De acuerdo con lo informado por De Brito, la demanda estaría dirigida contra distintos responsables de la producción: “Va a ir contra la producción, contra la productora, contra la plataforma”.
La cara visible de la querella es Ingrid Vadalá, la hija mayor de Luis, de 47 años, licenciada en Recursos Humanos y alejada del mundo del espectáculo.
Según contó De Brito, Ingrid recibió una propuesta para realizar una entrevista, pero decidió rechazarla. “Dijo que no quiere saber nada con la nota, que mañana ingresa la querella porque siente que muchas cosas no fueron bien representadas”, relató el conductor.