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¿Por qué Moria Casán estuvo presa?: qué pasó realmente en Paraguay con las joyas

La diva aseguró que mantuvo la calma durante los nueve días que permaneció privada de su libertad y confesó por qué se sintió cómoda en todo momento.

¿Por qué Moria Casán estuvo presa?: qué pasó realmente en Paraguay con las joyas
Fuente: La Nación
Hace 10 Hs

Resumen para apurados

  • El estreno de la serie sobre Moria Casán reflotó su detención en Paraguay en 2015, cuando estuvo presa nueve días acusada de robar joyas valuadas en 80.000 dólares en 2012.
  • La causa inició por la desaparición de un collar prestado para un show. Casán aseguró haber vivido la reclusión con tranquilidad y sin perder la calma junto a otras presas.
  • El suceso consolidó la imagen mediática de la diva como ícono pop y figura descontracturada, convirtiéndose en uno de los episodios centrales de su biografía audiovisual.
Resumen generado con IA

Con el estreno de la serie sobre la vida de Moria Casán, resurgió la curiosidad por el personaje tran atrayente que ella representa para las personas. Una de las frases que aparecen en la biopic es "Abro la boca y soy meme" entre muchas de sus ocurrencias celebres. Así fue con la famosa foto viral en la que ella se encuentra acostada en una cama viendo su celular sin maquillaje ni peluca mientras cumple tiempo en la carcel de Paraguay.

El caso que llevó a Moria a quedarse detenida en Paraguay fue cubierto por todos los medios debido al nivel de escandalo que esto representó en diciembre de 2015, cuando fue condenada a prisión. Se acusaba a la celebridad argentina de robar un collar de zafiros y diamantes valuado en 80.000 dólares, pertenencias del joyero Armando Benítez, aunque el supuesto robo habría sucedido en 2012. 

Qué paso realmente con el caso de Moria Casán presa en Paraguay

La conductora Moria Casán fue detenida en el marco de la investigación por el presunto robo del collar de zafiros y diamantes. Según el expediente, la joya había sido entregada para una presentación y posteriormente se denunció su desaparición.  

¿Por qué Moria Casán estuvo presa?: qué pasó realmente en Paraguay con las joyas Fuente: La Nación

La causa judicial avanzó durante varios años y tuvo diferentes instancias, situación que llevó a Moria Casán a permanecer nueve días detenida en Paraguay, una experiencia que posteriormente describió con una particular mirada sobre lo ocurrido. Lejos de presentar aquellos días únicamente como una experiencia traumática, la artista aseguró que mantuvo la tranquilidad y que siempre confió en que recuperaría su libertad.  

¿Por qué Moria Casán estuvo presa?: qué pasó realmente en Paraguay con las joyas Fuente; La Nación

¿Cómo describe Moria lo que pasó en la carcel de Paraguay?

Años después del episodio, Moria volvió a hablar públicamente sobre la detención durante su programa La mañana con Moria, donde contó detalles de cómo atravesó su estadía en prisión. Allí aseguró que nunca perdió la calma tras recordar: “Yo fui en cana y pasé unos nueve días de mi vida fenómeno. Me sacaban con las esposas y yo decía: ‘No me tape las esposas, mi amor’. Juro, me sentí bien. Sabía que iba a salir, que no iba a pasar nada. Nunca lloré, nunca flaqueé, dormí divino”.

Su relato también incluyó una dimensión inesperada de la experiencia que le tocó vivir en el penal. Según contó la conductora, durante esos días llegó a convertirse en una especie de referente emocional para otras internas, con quienes compartió parte de su estadía.

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