¿Por qué Moria Casán estuvo presa?: qué pasó realmente en Paraguay con las joyas

Con el estreno de la serie sobre la vida de Moria Casán, resurgió la curiosidad por el personaje tran atrayente que ella representa para las personas. Una de las frases que aparecen en la biopic es "Abro la boca y soy meme" entre muchas de sus ocurrencias celebres. Así fue con la famosa foto viral en la que ella se encuentra acostada en una cama viendo su celular sin maquillaje ni peluca mientras cumple tiempo en la carcel de Paraguay.