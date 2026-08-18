La hija de Luis Vadala, expareja de Moria Casán, demandará a Netflix por el relato en la serie de "La One"

Los letrados aportarán las pruebas necesarias para entablar el reclamo ante la compañía velozmente. “Por todo esto, me resulta muy doloroso e injusto que se distorsione la imagen de una persona que conocí muy bien, que fue muy diferente a lo que hoy intentan mostrar y que ya no está más para poder defenderse. De todo lo demás, se están encargando mis abogados y mañana (por el martes 18) entra la querella contra Netflix”, concluyó.