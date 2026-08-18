Roberto Urquía advirtió por la situación económica: "Los sueldos no llegan a fin de mes"
El dueño de Aceitera General Deheza destacó el equilibrio fiscal y la baja de la inflación, pero alertó por las dificultades que atraviesan el comercio y los trabajadores. "La macro hoy por hoy no llega a algunos sectores de la micro".
Resumen para apurados
- El empresario Roberto Urquía advirtió en Córdoba que los sueldos no alcanzan y la mejora macroeconómica de Milei aún no llega a la microeconomía ni al comercio.
- Aunque destacó la baja de la inflación y el superávit fiscal, alertó sobre la caída de ventas, los altos costos laborales y las tasas usureras de las fintech.
- Reclamó mayor protagonismo para las provincias del interior, protección ante la competencia externa y medidas oficiales para defender a la industria nacional.
Roberto Urquía, dueño junto con su familia de Aceitera General Deheza (AGD), destacó algunos de los resultados económicos de la administración de Javier Milei, aunque advirtió que la mejora de las variables macroeconómicas todavía no alcanza a todos los sectores de la economía.
“No es fácil. Yo no tengo la fórmula mágica, pero creo que lo fundamental es que la macro y el equilibrio de la macro son importantes, pero no hay que descuidar lo que uno observa en la micro”, afirmó el empresario en diálogo con Radio Vos de Buenos Aires, de General Deheza, donde vive, replicado por el diario "La Nación".
Urquía valoró el equilibrio fiscal y la reducción de la inflación, a la que consideró “razonable para lo que es la Argentina”, aunque reconoció que todavía es elevada en comparación con otros países. Sin embargo, planteó que esos avances no se traducen de la misma manera en la actividad cotidiana de distintos sectores.
Entre los más afectados ubicó al comercio y a otras actividades que, según señaló, atraviesan dificultades especialmente visibles en las comunidades del interior. “Hay gente que ha trabajado 30 o 40 años en un comercio y está preocupada, con deuda y no vendiendo. Ya no vende directamente, sea chino o sea nacional. Esperemos que esto mejore”, sostuvo.
El empresario también puso el foco en la situación de los trabajadores y los ingresos. “No tengo dudas de que los sueldos no llegan a fin de mes. Y la paradoja es que a las empresas que tienen que pagar les cuesta mucho”, afirmó.
“Si la empresa ganara muchísimo y la gente cobrara y no le alcanzara, sería una cosa. Pero no es así. A la gente le cuesta muchísimo no llegar a fin de mes, sino al 15”, agregó.
Alerta por la competencia externa
Urquía insistió en que existe una brecha entre la evolución de las variables macroeconómicas y lo que ocurre en determinados sectores productivos. “La macro hoy por hoy no llega a algunos sectores de la micro. Esa es una realidad, no hace falta que lo diga yo, lo escuchamos en todos lados”, señaló.
En ese contexto, advirtió sobre el ingreso de productos del exterior y planteó que algunos llegan con subsidios de los países donde son producidos.
“Tengamos cuidado con eso, nos están enviando mano de obra de un país extranjero y quitándole trabajo a nuestra gente”, afirmó.
Para el empresario, la reducción de la inflación y el equilibrio fiscal son avances importantes, pero no suficientes. “Hay cosas por hacer, nadie es perfecto”, sostuvo, y remarcó que “además de esos hay otras cosas para hacer para que la gente esté mejor”.
Críticas a las tasas de las fintech
Otro de los puntos que generó preocupación en Urquía fueron las tasas de financiamiento que cobran las fintech o billeteras virtuales, que pueden alcanzar niveles de hasta el 1.300% anual.
“Hipersuisurarias”, calificó a esas tasas el empresario, quien reclamó una intervención del Gobierno nacional frente a lo que considera situaciones de abuso. “Eso no hay que permitirlo. Ahí tiene que estar la intervención del Gobierno. El Gobierno está para eso: para los abusos”, sostuvo.
Consultado sobre su vínculo con la administración nacional, afirmó que no mantiene diálogo con el gobierno libertario, aunque señaló que tiene contacto con algunos funcionarios. “A la gente del interior nos cuesta mucho llegar al diálogo; con algunos ministros sí... Con (Luis) Caputo sí, con el Jefe de Gabinete (Diego Santilli) también, pero nos cuesta mucho a los del interior profundo llegar a los estamentos del Gobierno central”, explicó.
Mayor protagonismo del interior
Urquía también planteó la necesidad de que el interior tenga un mayor protagonismo en la discusión política y económica del país.
“Deseo que aparezca un movimiento que, a mi entender, sea positivo para todo el pueblo argentino. No sé decir si es A, B o C, pero estoy deseoso de que el interior tenga protagonismo”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que “la Argentina es mucho más que un conglomerado importante de gente que vive entre la General Paz y otras avenidas”.
Finalmente, cuestionó el trato que reciben las empresas nacionales frente al capital extranjero. “Me parece que se le da mucha importancia al capital extranjero, al que viene de afuera. Ahí hay alfombra roja. Los que estamos produciendo en la Argentina no tenemos un embajador que nos defienda”, afirmó.
Urquía, quien fue intendente de General Deheza, legislador provincial y senador nacional por Córdoba, cerró su planteo con una invitación a los dirigentes políticos. Aseguró que AGD está “abierta” para que la “visiten todos los políticos que tengan intenciones de traer cosas positivas para el país y la gente”.