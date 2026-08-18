Roberto Urquía advirtió por la situación económica: "Los sueldos no llegan a fin de mes"

Consultado sobre su vínculo con la administración nacional, afirmó que no mantiene diálogo con el gobierno libertario, aunque señaló que tiene contacto con algunos funcionarios. “A la gente del interior nos cuesta mucho llegar al diálogo; con algunos ministros sí... Con (Luis) Caputo sí, con el Jefe de Gabinete (Diego Santilli) también, pero nos cuesta mucho a los del interior profundo llegar a los estamentos del Gobierno central”, explicó.