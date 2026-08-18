Ravier defendió a Milei, rechazó rumores sobre su salud y proyectó la reelección en 2027

El funcionario señaló que las especulaciones sobre la salud del mandatario provienen de sectores de la oposición y remarcó que el mandatario se encuentra en buenas condiciones. “Sabemos que hay, desde muchos lugares de oposición, algún tipo de duda respecto del estado de salud del Presidente. El Presidente está muy bien, ayer dio un excelente discurso”, enfatizó.