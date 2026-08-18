Ravier defendió a Milei, rechazó rumores sobre su salud y proyectó la reelección en 2027

Resumen para apurados
- En conferencia oficial, el vocero Adrián Ravier rechazó versiones opositoras sobre la salud de Javier Milei y aseguró que el mandatario buscará la reelección en 2027.
- Las dudas surgieron tras nueve días de inactividad pública de Milei. Ante esto, el Gobierno defendió el rumbo económico, la baja inflacionaria y el recorte del gasto público.
- El oficialismo instala tempranamente el escenario electoral de 2027 y ratifica la vigencia del plan de ajuste fiscal como base para garantizar la continuidad libertaria.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, salió a rechazar las especulaciones sobre el estado de salud de Javier Milei y aseguró que el mandatario libertario “está muy bien”. Durante una conferencia de prensa, vinculó las versiones con el comienzo de una etapa electoral y cuestionó a los sectores que, según sostuvo, buscan instalar dudas sobre el mandatario.
“Una semana atrás dio una cantidad de entrevistas, respondió todas las preguntas. Las dudas que quieren generar son absurdas y no merecen respuesta”, sostuvo Ravier, en referencia a las versiones surgidas luego de que Milei permaneciera nueve días sin agenda oficial ni apariciones presenciales, antes de reaparecer en el acto por el General San Martín, consignó el diario "Perfil".
El funcionario señaló que las especulaciones sobre la salud del mandatario provienen de sectores de la oposición y remarcó que el mandatario se encuentra en buenas condiciones. “Sabemos que hay, desde muchos lugares de oposición, algún tipo de duda respecto del estado de salud del Presidente. El Presidente está muy bien, ayer dio un excelente discurso”, enfatizó.
Ravier consideró que las versiones están relacionadas con el adelantamiento del escenario electoral. “Creo que estamos entrando en una parte electoral. Es como que se adelantó un poco el escenario electoral y empiezan todo tipo de especulaciones absurdas, ya lo hemos vivido en el pasado”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que se trata de una estrategia para “atacar al Presidente” y “a la institución del Gobierno”. “Es lamentable que operen de esta manera, pero la realidad es que está muy bien”, concluyó.
Ravier proyectó la reelección de Milei
La definición sobre el estado de salud de Milei se produjo en una conferencia en la que Ravier también llevó el discurso oficial al escenario electoral. Consultado sobre las expectativas de La Libertad Avanza para las elecciones presidenciales de 2027, el vocero anticipó un triunfo de Milei en primera vuelta.
“Nos imaginamos reelectos en primera vuelta en octubre de 2027”, afirmó Ravier, consignó el diario "Ámbito".
La proyección electoral estuvo acompañada por una defensa del programa económico del gobierno libertario y, en particular, de la política de reducción del gasto público. El vocero ratificó que la denominada “motosierra” continuará como una herramienta central de la administración libertaria.
“La motosierra le va a dar soluciones a la gente”, aseguró. Según explicó, el objetivo de esa política es “achicar el tamaño del Estado” para que “los privados puedan disponer de más dinero”, dijo.
Ravier sostuvo que la política económica de Milei logró equilibrar las cuentas públicas después del “déficit fiscal heredado” y presentó ese resultado como uno de los principales argumentos para sostener la continuidad del programa económico.
Defensa de los datos económicos
Durante la conferencia, el vocero también destacó la evolución de distintos indicadores. “Estamos en récord de producción, en récord de exportaciones, en récord de consumo”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que la inflación anual pasó “de más del 200% al 30% anual actual” y aseguró que “seguirá en descenso”.
Ravier también utilizó indicadores sociales para respaldar la gestión. “Ya hemos reducido la pobreza a la mitad, de más del 50% al 30%, más o menos en este momento, 28%”, afirmó. Además, sostuvo que la indigencia cayó “de más del 18% al 6%”.
La defensa del ajuste estuvo acompañada por una reivindicación del modelo económico frente a las críticas por el impacto de la política oficial sobre los ingresos. Para Ravier, el crecimiento debe sostenerse sobre la inversión y las exportaciones y no sobre políticas destinadas a impulsar artificialmente el consumo.
En esa línea, cuestionó el denominado “plan platita” y sostuvo que “el estímulo de consumo es un truco que tiene un límite”. “No vemos razones por las cuales cambiar este modelo”, expresó.
En otro tramo de la conferencia, Ravier aseguró que el programa económico argentino comenzó a ser observado fuera del país. “Es interesante incluso para el Fondo Monetario Internacional”, afirmó, al destacar que la estrategia de Milei se concentró en reducir el gasto para alcanzar el equilibrio fiscal en lugar de recurrir a una suba de impuestos.
El funcionario defendió así una de las principales banderas económicas del Gobierno nacional y sostuvo que el ajuste no debe interpretarse como una etapa transitoria. “No vemos razones por las cuales cambiar este modelo”, afirmó.
De esta manera, Ravier combinó la defensa de Milei frente a las especulaciones sobre su salud con una reivindicación del rumbo económico y una contundente proyección electoral: la expectativa del oficialismo de conseguir la reelección del Presidente en primera vuelta en octubre de 2027.