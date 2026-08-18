El gobierno de Milei informó un superávit financiero de $244.897 millones en julio

Resumen para apurados
- El Gobierno argentino informó que el Sector Público Nacional registró en julio un superávit financiero de $244.897 millones por el control del gasto y la recaudación fiscal.
- El saldo positivo se logró pese al pago de $2,7 billones en intereses de deuda, impulsado por Ganancias y una reducción del 7% interanual en el gasto primario real.
- Con este resultado, el país acumula un superávit financiero del 0,1% del PIB en siete meses, reforzando el ancla fiscal para sostener la estabilidad macroeconómica.
El Sector Público Nacional (SPN) cerró julio con un superávit financiero de $244.897 millones, luego de registrar un resultado primario positivo de $2.960.333 millones. El resultado se alcanzó en un mes marcado por una alta concentración de vencimientos de intereses de deuda y con el aporte del vencimiento de Ganancias.
De esta manera, en los primeros siete meses del año el SPN acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,9% del PIB, mientras que el superávit financiero alcanzó alrededor de 0,1% del PIB.
Durante julio, el pago de intereses de la deuda pública, netos de tenencias intrasector público, totalizó $2.715.436 millones. En paralelo, el gasto primario registró una reducción del 7% interanual en términos reales.
Desde la cartera económica señalaron que “el superávit fiscal, que contribuye a la estabilidad macroeconómica, se alcanzó en el marco de una reducción de impuestos acumulada de casi 3% del PIB desde el inicio de la gestión”.
El Ministerio de Economía nacional agregó que el resultado se produjo en un mes con “una alta concentración de vencimientos de intereses de deuda”, debido al pago de los cupones de los bonos Globales y Bonares, consignó el diario "Ámbito".
Cómo se distribuyó el gasto
En materia de prestaciones sociales, el gasto alcanzó los $8.687.144 millones, con un incremento del 22,9% interanual. Dentro de este rubro, la Asignación Universal por Hijo (AUH) registró una suba del 38,9% interanual, parcialmente compensada por la concentración de pagos registrada el año pasado en concepto de prestación alimentaria.
Las remuneraciones totalizaron $2.178.520 millones, lo que representó un aumento del 28,7% interanual. Por su parte, las transferencias corrientes alcanzaron los $4.766.318 millones, con una variación positiva del 24,7%.
Dentro de las transferencias corrientes, las destinadas a universidades aumentaron 44,9% interanual, en línea con las decisiones adoptadas por el Congreso Nacional.
En tanto, los subsidios económicos se ubicaron en $1.180.615 millones. De ese total, $874.568 millones correspondieron a energía y $305.189 millones a transporte.
El gasto de capital alcanzó los $280.951 millones, con un incremento del 42,5% interanual. Dentro de este componente se destacaron las obras de infraestructura eléctrica, que crecieron 124,6%; las de transporte, con una suba del 46,5%; y las obras hídricas, que aumentaron 30,2%.