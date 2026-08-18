El peso de las tarifas en los salarios se duplicó desde 2023: cuánto aumentaron los servicios esenciales
La canasta de servicios públicos del AMBA llegó a $295.826 en julio. El costo de luz, gas, agua y transporte representa más del 12% del salario y acumula una suba del 966% desde diciembre de 2023.
Resumen para apurados
- En julio, los servicios públicos en el AMBA alcanzaron los $295.826 y duplicaron su peso en los salarios por la quita de subsidios y aumentos tarifarios, según informes de la UBA.
- La canasta de luz, gas, agua y transporte acumula un alza del 966% desde fines de 2023, superando a la inflación por la reconfiguración y quita progresiva de subsidios estatales.
- Este encarecimiento reduce el ingreso disponible de los hogares, limitando su capacidad de consumo general aun cuando los salarios nominales registren mejoras estadísticas.
El costo de los servicios públicos volvió a aumentar en julio y cada vez representa una mayor proporción de los ingresos de los trabajadores. La canasta que reúne los gastos de luz, gas, agua y transporte llegó a $295.826 mensuales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El dato surge de un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, que registró una suba del 4,6% respecto de junio y un incremento interanual del 53%.
La evolución de las tarifas también modificó su peso sobre los salarios. Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), los servicios esenciales pasaron de representar menos del 5% de los ingresos en 2023 a más del 12% actualmente, es decir, prácticamente duplicaron su incidencia.
Cuánto cuesta la canasta de servicios públicos
El gasto mensual de una familia del AMBA en julio se distribuyó de la siguiente manera:
Transporte: $121.023
Electricidad: $68.210
Gas natural: $64.862
Agua potable: $41.724
El transporte fue el principal componente, con el 41% del costo total de la canasta. Además, aportó 27 de los 53 puntos porcentuales de la suba interanual.
En total, los servicios públicos demandaron $295.826 durante julio, frente a los $282.000 aproximadamente que habían representado en junio.
El aumento de julio estuvo relacionado tanto con los ajustes tarifarios como con el mayor consumo de energía propio del invierno.
Cuánto aumentaron la luz, el gas, el agua y el transporte
La evolución de cada servicio fue diferente durante julio.
La electricidad registró la mayor suba mensual, con un incremento del 12,5%. El aumento estuvo explicado por ajustes en los cargos fijo y variable y, especialmente, por el mayor consumo durante el período de bajas temperaturas.
El gas natural aumentó un 5,2% en la factura. El cargo fijo subió 2,8%, mientras que el componente variable tuvo un incremento del 3%. A esto se sumó el mayor consumo por el frío.
El transporte, por su parte, registró una suba promedio del 3,7%. Las líneas de la Ciudad de Buenos Aires aumentaron 4,1%, mientras que los servicios interjurisdiccionales tuvieron una suba del 3,2%.
El único servicio que bajó fue el agua potable, cuyo costo retrocedió 4,6% durante julio. La caída se explicó principalmente por una reducción del 7,7% en el componente variable.
Las tarifas aumentaron 966% desde diciembre de 2023
La diferencia entre tarifas e inflación se vuelve todavía más marcada cuando se observa la evolución desde el inicio de la actual gestión.
Desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos del AMBA acumula un incremento del 966%, mientras que la inflación durante el mismo período fue del 241%.
El servicio que más aumentó fue el gas natural, con una suba acumulada del 2.185%.
La electricidad, en tanto, acumuló un incremento del 1.065% para los usuarios con subsidios. Para quienes no reciben subsidios, la suba fue del 509,5%.
En ambos casos, los aumentos superaron ampliamente la inflación acumulada, que se ubicó en torno del 320% según la comparación utilizada por el IAG.
Cómo impactan las tarifas en el salario
El aumento de los servicios también modificó la cantidad de ingresos que los trabajadores deben destinar para cubrir los gastos básicos.
De acuerdo con el IIEP, la canasta de servicios públicos representó en julio el 15% de un salario promedio registrado, estimado en $1.924.456.
Con ese ingreso, un trabajador podía comprar aproximadamente 6,5 canastas de servicios públicos, mientras que un año antes podía adquirir 7,8.
El dato muestra el deterioro de la capacidad de compra: aunque los salarios aumentaron en términos nominales, una porción mayor del ingreso debe destinarse ahora a pagar los servicios esenciales.
Según el IAG, los servicios públicos representaban menos del 5% del salario en 2023 y actualmente superan el 12%.
El impacto de los cambios en los subsidios
Los fuertes aumentos acumulados están vinculados, entre otros factores, con los cambios implementados en el esquema de subsidios a los servicios públicos.
De acuerdo con el informe del IAG, hubo dos grandes etapas de ajustes: el comienzo de 2024 y el transcurso de 2026.
Entre las modificaciones más recientes se encuentra la reducción del límite de consumo eléctrico subsidiado a 300 kWh mensuales. También disminuyó el descuento de la tarifa social, que pasó del 65% al 50% para hogares vulnerables.
A su vez, se redujo la cobertura para los sectores medios, al bajar de 3,5 a 3 Canastas Básicas Totales el límite para acceder al beneficio.
Menos salario disponible después de pagar las tarifas
El impacto de las tarifas no se mide solamente por cuánto aumentó cada factura. También importa cuánto dinero queda disponible después de pagar los gastos esenciales.
Según el informe citado, un trabajador privado registrado había perdido 4,3% de capacidad de compra en abril de 2026 respecto del promedio de 2023.
Pero cuando se descuenta el gasto destinado a servicios públicos, la caída del ingreso disponible alcanza el 9,7%.
Así, el aumento de las tarifas se convirtió en un factor relevante para explicar por qué una recuperación del salario nominal no necesariamente implica una mejora equivalente en el dinero disponible para el consumo.