La UTN aclaró que no se realizará el torneo para “farmear aura" anunciado en sus instalaciones
La Universidad desmintió la convocatoria que se viralizó en las redes sociales y aseguró que desconoce quién la impulsó. La cancha de básquet y sus alrededores permanecen cerrados por obras, por lo que no se permitirá el ingreso al predio.
Resumen para apurados
- La UTN Tucumán desmintió la realización de un torneo viral de "farmear aura" previsto para este jueves en su sede, ya que no fue autorizado y el predio está en obras.
- La convocatoria se viralizó en redes con un flyer no oficial. Las autoridades aclararon que la cancha y sus alrededores están vallados por refacciones peligrosas.
- El acceso a las instalaciones permanecerá restringido por seguridad, desarticulando el falso evento y evitando riesgos para quienes intenten ingresar al predio.
La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) aclaró que no se realizará en sus instalaciones el torneo para “farmear aura” anunciado para este jueves. La convocatoria comenzó a circular durante las últimas horas en las redes sociales e indicaba que el encuentro tendría lugar a las 10 en la cancha de básquet de la institución.
Desde la Universidad señalaron a LA GACETA que desconocen quién impulsó la actividad y advirtieron que el nombre y la imagen del establecimiento fueron utilizados sin autorización. También remarcaron que la propuesta no fue organizada, avalada ni comunicada por la UTN.
La realización del encuentro, además, resulta inviable debido a las obras que se ejecutan actualmente en el sector. Según explicaron las autoridades, se están realizando trabajos en los vestuarios y en la playa de estacionamiento, por lo que la cancha de básquet y sus alrededores permanecen cerrados.
“No van a poder pasar porque está todo vallado”, afirmaron desde la Universidad. También advirtieron sobre los riesgos de intentar ingresar al lugar: “Está todo cerrado y es peligroso. Hay máquinas que están trabajando junto a albañiles”.
La UTN insistió en que no conoce a las personas responsables del anuncio. El flyer difundido en las redes presentaba una fotografía del edificio universitario y la frase “Tu aura te hace único, pero en la UTN se nota más”, además de precisar una fecha, un horario y un supuesto lugar de encuentro.
Una convocatoria sin autorización
La Universidad había tomado conocimiento de la convocatoria a partir de su circulación en las redes sociales. Tras realizar las consultas correspondientes, las autoridades determinaron que la actividad no formaba parte de la agenda institucional y que tampoco había sido autorizada por ninguna de sus áreas.
Por ese motivo, aclararon que el torneo no podrá desarrollarse en el lugar anunciado. El acceso al sector continuará restringido mientras avancen los trabajos y las medidas de seguridad dispuestas alrededor de la obra.