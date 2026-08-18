Los jóvenes tucumanos lo explican: qué hay detrás del fenómeno de “farmear aura”
Resumen para apurados
- Jóvenes en Tucumán incorporaron a su lenguaje cotidiano la expresión viral "farmear aura", utilizada en redes para describir acciones que transmiten seguridad, estilo o carisma.
- La frase combina un término de videojuegos con un baile viral de Indonesia (Pacu Jalur), resignificándose en redes sociales para aludir a la acumulación de presencia o actitud.
- El fenómeno evidencia la rapidez con que las tendencias digitales y los memes globales transforman la comunicación cotidiana y los modismos de las nuevas generaciones.
Una nueva expresión se instaló con fuerza en las redes sociales y comenzó a formar parte del lenguaje cotidiano de los más jóvenes. “Farmear aura” es uno de esos términos que aparecen en videos, memes y publicaciones y que, aunque muchos utilizan, no siempre resulta sencillo explicar qué significa.
Para conocer qué hay detrás de esta expresión, LA GACETA salió a las calles y le preguntó a los propios jóvenes qué entienden por “farmear aura”. Las respuestas fueron variadas y, en algunos casos, dejaron en evidencia que incluso quienes conocen el término tienen dificultades para definirlo.
“Es como quedar canchero”, explicó Joaquín, uno de los consultados. Otros admitieron directamente no saber qué significa, aunque reconocieron haberlo visto repetidamente en redes sociales.
Entre quienes sí se animaron a dar una definición apareció una idea común: “farmear aura” tiene que ver con hacer algo que genera presencia, actitud, estilo o admiración frente a los demás. Es decir, una persona puede “farmear aura” cuando realiza una acción que la hace parecer segura, canchera o llamativa.
El término también puede utilizarse de manera irónica. En las redes, alguien que simplemente camina con determinada actitud, realiza un gesto particular o protagoniza una situación llamativa puede ser señalado como una persona que está “farmeando aura”.
De un fenómeno viral a una expresión cotidiana
La palabra “farmear” proviene del inglés farming, utilizado originalmente en videojuegos para describir la acción de repetir determinadas actividades para conseguir recursos, experiencia o mejorar las características de un personaje.
En este caso, el concepto se trasladó al terreno de las redes sociales: “farmear aura” sería, de alguna manera, acumular o aumentar el “aura” de una persona, entendida en sentido informal como su presencia, carisma o capacidad de generar impacto.
El origen de la tendencia que popularizó la expresión está relacionado con un fenómeno ocurrido en Indonesia. Allí se hizo viral la imagen de un joven que participaba en una tradicional competencia de embarcaciones conocida como Pacu Jalur, en la que largas embarcaciones recorren un río impulsadas por numerosos remeros.
En la punta de las embarcaciones suele ubicarse una persona que realiza movimientos y bailes para marcar el ritmo y acompañar a los remeros. Uno de esos jóvenes se volvió especialmente popular en redes sociales por sus movimientos y su particular manera de bailar.
Sus imágenes comenzaron a circular masivamente y fueron replicadas por usuarios de todo el mundo, incluidos deportistas y figuras públicas. El fenómeno terminó convirtiendo aquel baile en uno de los grandes memes virales de las redes.
A partir de allí, la idea de “farmear aura” comenzó a utilizarse para describir precisamente ese tipo de actitud: hacer algo que, por la seguridad, el estilo o la naturalidad con la que se realiza, genera una especie de admiración o reconocimiento entre quienes lo observan.
“¿Qué se hace en un torneo de farmear aura?”
La expresión llegó incluso a Tucumán y comenzó a aparecer en actividades vinculadas con jóvenes. Durante la recorrida, algunos estudiantes contaron qué harían en una competencia de este tipo y las respuestas volvieron a estar atravesadas por el humor.
“Así como estamos ahora, normal”, explicó una de las jóvenes. Para ella, incluso permanecer parado, mantener una determinada actitud o simplemente mostrarse con seguridad puede ser suficiente para “farmear aura”.
La popularidad de la expresión demuestra cómo las redes sociales modifican rápidamente la manera en que los jóvenes se comunican. Palabras provenientes de otros idiomas, videojuegos, memes y fenómenos virales se incorporan al lenguaje cotidiano y adquieren nuevos significados.
Y aunque muchos jóvenes tucumanos no puedan explicar exactamente de dónde salió ni qué significa “farmear aura”, hay algo que tienen claro: si alguien hace algo con suficiente actitud, probablemente esté farmeando aura.