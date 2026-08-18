SociedadActualidad

Los jóvenes tucumanos lo explican: qué hay detrás del fenómeno de “farmear aura”

Una expresión que nació al calor de las redes sociales se convirtió en furor entre los más chicos. De dónde surgió y por qué llegó a la provincia.

Hace 7 Hs

Resumen para apurados

  • Jóvenes en Tucumán incorporaron a su lenguaje cotidiano la expresión viral "farmear aura", utilizada en redes para describir acciones que transmiten seguridad, estilo o carisma.
  • La frase combina un término de videojuegos con un baile viral de Indonesia (Pacu Jalur), resignificándose en redes sociales para aludir a la acumulación de presencia o actitud.
  • El fenómeno evidencia la rapidez con que las tendencias digitales y los memes globales transforman la comunicación cotidiana y los modismos de las nuevas generaciones.
Resumen generado con IA

Una nueva expresión se instaló con fuerza en las redes sociales y comenzó a formar parte del lenguaje cotidiano de los más jóvenes. “Farmear aura” es uno de esos términos que aparecen en videos, memes y publicaciones y que, aunque muchos utilizan, no siempre resulta sencillo explicar qué significa.

Para conocer qué hay detrás de esta expresión, LA GACETA salió a las calles y le preguntó a los propios jóvenes qué entienden por “farmear aura”. Las respuestas fueron variadas y, en algunos casos, dejaron en evidencia que incluso quienes conocen el término tienen dificultades para definirlo.

“Es como quedar canchero”, explicó Joaquín, uno de los consultados. Otros admitieron directamente no saber qué significa, aunque reconocieron haberlo visto repetidamente en redes sociales.

Entre quienes sí se animaron a dar una definición apareció una idea común: “farmear aura” tiene que ver con hacer algo que genera presencia, actitud, estilo o admiración frente a los demás. Es decir, una persona puede “farmear aura” cuando realiza una acción que la hace parecer segura, canchera o llamativa.

El término también puede utilizarse de manera irónica. En las redes, alguien que simplemente camina con determinada actitud, realiza un gesto particular o protagoniza una situación llamativa puede ser señalado como una persona que está “farmeando aura”.

De un fenómeno viral a una expresión cotidiana

La palabra “farmear” proviene del inglés farming, utilizado originalmente en videojuegos para describir la acción de repetir determinadas actividades para conseguir recursos, experiencia o mejorar las características de un personaje.

En este caso, el concepto se trasladó al terreno de las redes sociales: “farmear aura” sería, de alguna manera, acumular o aumentar el “aura” de una persona, entendida en sentido informal como su presencia, carisma o capacidad de generar impacto.

El origen de la tendencia que popularizó la expresión está relacionado con un fenómeno ocurrido en Indonesia. Allí se hizo viral la imagen de un joven que participaba en una tradicional competencia de embarcaciones conocida como Pacu Jalur, en la que largas embarcaciones recorren un río impulsadas por numerosos remeros.

En la punta de las embarcaciones suele ubicarse una persona que realiza movimientos y bailes para marcar el ritmo y acompañar a los remeros. Uno de esos jóvenes se volvió especialmente popular en redes sociales por sus movimientos y su particular manera de bailar.

Sus imágenes comenzaron a circular masivamente y fueron replicadas por usuarios de todo el mundo, incluidos deportistas y figuras públicas. El fenómeno terminó convirtiendo aquel baile en uno de los grandes memes virales de las redes.

A partir de allí, la idea de “farmear aura” comenzó a utilizarse para describir precisamente ese tipo de actitud: hacer algo que, por la seguridad, el estilo o la naturalidad con la que se realiza, genera una especie de admiración o reconocimiento entre quienes lo observan.

LOS MÁS CHICOS CUENTAN EL BOOM DE LOS MÁS CHICOS CUENTAN EL BOOM DE

“¿Qué se hace en un torneo de farmear aura?”

La expresión llegó incluso a Tucumán y comenzó a aparecer en actividades vinculadas con jóvenes. Durante la recorrida, algunos estudiantes contaron qué harían en una competencia de este tipo y las respuestas volvieron a estar atravesadas por el humor.

“Así como estamos ahora, normal”, explicó una de las jóvenes. Para ella, incluso permanecer parado, mantener una determinada actitud o simplemente mostrarse con seguridad puede ser suficiente para “farmear aura”.

La popularidad de la expresión demuestra cómo las redes sociales modifican rápidamente la manera en que los jóvenes se comunican. Palabras provenientes de otros idiomas, videojuegos, memes y fenómenos virales se incorporan al lenguaje cotidiano y adquieren nuevos significados.

Y aunque muchos jóvenes tucumanos no puedan explicar exactamente de dónde salió ni qué significa “farmear aura”, hay algo que tienen claro: si alguien hace algo con suficiente actitud, probablemente esté farmeando aura.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La UTN aclaró que no se realizará el torneo para “farmear aura anunciado en sus instalaciones

La UTN aclaró que no se realizará el torneo para “farmear aura" anunciado en sus instalaciones

Lo más popular
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia
2

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN
3

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN

No somos libres de caminar: el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos
4

"No somos libres de caminar": el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana
5

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

Ranking notas premium
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club
2

El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club

¿San Martín fue el santo de la espada?
3

¿San Martín fue el santo de la espada?

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?
4

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?

Recuerdos fotográficos: 1986. El empate entre el luchador tucumano y el gorila invencible
5

Recuerdos fotográficos: 1986. El empate entre el luchador tucumano y el "gorila invencible"

Más Noticias
Tafí del Valle se vistió de blanco: las mejores postales que dejó la nieve

Tafí del Valle se vistió de blanco: las mejores postales que dejó la nieve

Liberaron el tránsito en la ruta 307 entre Tafí del Valle y Amaicha

Liberaron el tránsito en la ruta 307 entre Tafí del Valle y Amaicha

Convocan a un torneo para “farmear aura” en Tucumán: cuándo y dónde será

Convocan a un torneo para “farmear aura” en Tucumán: cuándo y dónde será

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN

¿Cuándo es la tormenta de Santa Rosa y cuáles son las provincias que serían afectadas?

¿Cuándo es la tormenta de Santa Rosa y cuáles son las provincias que serían afectadas?

La Argentina se prepara para la llegada de El Niño: activan un sistema de alerta sanitaria y respuesta anticipada ante catástrofes

La Argentina se prepara para la llegada de El Niño: activan un sistema de alerta sanitaria y respuesta anticipada ante catástrofes

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Rige la alerta naranja y amarilla en medio país: las provincias afectadas por tormentas, granizo, viento zonda, nevadas y frío extremo

Rige la alerta naranja y amarilla en medio país: las provincias afectadas por tormentas, granizo, viento zonda, nevadas y frío extremo

Comentarios