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Convocan a un torneo para “farmear aura” en Tucumán: cuándo y dónde será

La propuesta se realizará este jueves en la cancha de básquet de la UTN. La Universidad confirmó a LA GACETA que el encuentro se hará en sus instalaciones, aunque aclaró que no se trata de una convocatoria institucional.

A LA ESPERA. Autoridades de la UTN confirmaron a LA GACETA que el evento se realizará en las instalaciones de la casa de estudios.
A LA ESPERA. Autoridades de la UTN confirmaron a LA GACETA que el evento se realizará en las instalaciones de la casa de estudios.
Hace 9 Hs

Resumen para apurados

  • Jóvenes convocaron a un torneo para "farmear aura" este jueves en la UTN de Tucumán, con el fin de medir carisma y presencia mediante una competencia abierta nacida en redes.
  • El fenómeno digital, basado en sumar puntos simbólicos con poses y actitudes seguras, saltó de las pantallas a plazas de ciudades como Paraná, Mar del Plata y Buenos Aires.
  • La cita en Tucumán afianza la transformación de tendencias virtuales en encuentros presenciales multitudinarios, redefiniendo la recreación y socialización juvenil en el país.
Resumen generado con IA

Una tendencia que nació en internet y comenzó a trasladarse a plazas y otros espacios públicos tendrá su propia versión en Tucumán. A través de las redes sociales circula una convocatoria para participar de un “torneo de farmear aura”, previsto para este jueves 20 de agosto, a las 10, en la cancha de básquet de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

La pieza de difusión presenta el encuentro como una competencia en la que los participantes podrán demostrar su carisma, seguridad y presencia frente a los demás. “Tu aura te hace único, pero en la UTN se nota más”, sostiene el mensaje que acompaña la invitación.

Ante la circulación de la convocatoria, autoridades de la UTN confirmaron a LA GACETA que el evento se realizará en las instalaciones de la casa de estudios. Sin embargo, remarcaron que no se trata de una actividad organizada ni convocada institucionalmente por la Universidad.

¿Qué significa “farmear aura”?

La expresión combina dos conceptos surgidos y popularizados en el universo digital. “Farmear” proviene de la jerga de los videojuegos y se utiliza para describir la repetición de determinadas acciones con el objetivo de acumular recursos, experiencia o puntos.

El “aura”, en este contexto, representa el carisma, el prestigio o la admiración que una persona genera entre quienes la observan. No tiene relación directa con el sentido espiritual de la palabra, sino que funciona como una medida imaginaria de la seguridad, el estilo y la presencia de alguien.

“Farmear aura”, entonces, consiste en realizar alguna acción que permita sumar simbólicamente esos puntos de reconocimiento. Una pose segura, una respuesta ingeniosa, una entrada llamativa o un gesto considerado espontáneo y canchero pueden aumentar el “aura”. Al revés, un tropiezo, una situación incómoda o una actitud percibida como forzada pueden provocar que alguien “pierda puntos”.

En las redes, expresiones como “+10.000 de aura” se utilizan para destacar una acción admirable. Los puntajes negativos, en cambio, suelen aparecer en videos que muestran momentos vergonzosos o desafortunados.

Convocan a un torneo para “farmear aura” en Tucumán: cuándo y dónde será

El video que popularizó la tendencia

Aunque la expresión ya circulaba en comunidades digitales, el concepto ganó alcance mundial en 2025 a partir de un video protagonizado por Rayyan Arkan Dikha. El niño indonesio aparecía bailando con anteojos de sol sobre la punta de una embarcación en movimiento durante el Pacu Jalur, una tradicional competencia de barcos que se realiza en Indonesia.

La tranquilidad de Rayyan, su equilibrio y la seguridad con la que ejecutaba los movimientos hicieron que los usuarios lo señalaran como un ejemplo perfecto de alguien que “farmea aura”. El video generó millones de reproducciones e imitaciones de deportistas y celebridades, y ayudó a popularizar la expresión fuera de las comunidades vinculadas con los videojuegos.

De las redes a las plazas

El fenómeno adquirió una nueva dimensión durante las últimas semanas. Las denominadas “batallas de aura”, popularizadas inicialmente en Brasil, ya comenzaron a replicarse en diferentes ciudades argentinas.

En Paraná, alrededor de 100 jóvenes participaron el sábado pasado de un encuentro realizado en la zona del Puente de los Suspiros. También se difundieron imágenes de un torneo en Parque Saavedra, que reunió a cerca de un centenar de personas y tuvo como ganador a un participante disfrazado de Spider-Man. Además, se registraron experiencias similares en Mar del Plata y Neuquén, mientras continúan apareciendo convocatorias en otros puntos del país.

La dinámica puede variar según cada convocatoria, pero generalmente enfrenta a dos participantes dentro de un espacio delimitado. Cada uno intenta imponerse mediante caminatas, miradas, poses, bailes, gestos o pequeñas actuaciones, sin perder la seriedad ni romper el personaje.

No necesariamente gana quien baila mejor o realiza el movimiento más complejo. El objetivo es provocar una reacción, sostener una actitud segura y demostrar quién proyecta mayor carisma. En muchos encuentros es el público, mediante aplausos o gritos, el que decide quién consiguió “farmear” más aura.

El torneo convocado en Tucumán representa así un nuevo capítulo de una tendencia que consiguió salir de las pantallas y convertirse en una forma de encuentro presencial. Este jueves se conocerá cómo será su adaptación local y quién logrará sumar más puntos imaginarios de carisma en la cancha de la UTN.

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