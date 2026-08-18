Convocan a un torneo para “farmear aura” en Tucumán: cuándo y dónde será

En Paraná, alrededor de 100 jóvenes participaron el sábado pasado de un encuentro realizado en la zona del Puente de los Suspiros. También se difundieron imágenes de un torneo en Parque Saavedra, que reunió a cerca de un centenar de personas y tuvo como ganador a un participante disfrazado de Spider-Man. Además, se registraron experiencias similares en Mar del Plata y Neuquén, mientras continúan apareciendo convocatorias en otros puntos del país.