Cuál es el origen de la expresión "farmear aura": la historia detrás de la frase viral

Resumen para apurados
- La expresión viral "farmear aura" define la actitud de proyectar estilo y carisma sin esfuerzo, popularizada en redes por el baile del niño indonesio Rayyan Arkan Dikha.
- El término proviene de los videojuegos, donde "farmear" significa acumular experiencia, y fue adaptado en TikTok para cuantificar la elegancia y la autenticidad natural.
- Convertido en un código social clave para la Generación Z y replicado por deportistas de élite, el fenómeno redefine la búsqueda de estatus visual en la era digital.
Once hombres vestidos de un rojo monótono reman mientras un joven, vestido completamente de negro y con anteojos de sol, se mantiene en pie. Guarda el equilibrio en la punta de la embarcación e impasible e indiferente de lo que sucede a su alrededor, completa unos pasos de baile que ahora podrían ser considerados “los mejores del mundo”. Este corto viralizado en internet de un niño indonesio llamado Rayyan Arkan Dikha fue considerado la máxima representación de “farmear aura”, un nuevo fenómeno que domina más allá del internet.
“Aura farming” o “cultivo de aura” en español es un sustantivo que refiere al acto de hacer algo “impresionante” u “estiloso” con la característica principal y más importante de “no intentarlo demasiado”. De acuerdo con el diccionario más antiguo y líder en las referencias de lengua de los Estados Unidos, Merriam-Webster, el vocablo puede funcionar como verbo y describir la acción de “farmear aura” que es hacer algo con el fin de realzar la propia imagen.
Del río indonesio a las estrellas de la cultura pop
El fenómeno cobró escala global gracias a Rayyan Arkan Dikha, un niño de 11 años de una aldea indonesia que se convirtió en el rostro definitivo del aura. Según detalló el New York Times, durante las tradicionales carreras de botes Pacu Jalur, Dikha cumplió el rol de Togak Luan, el encargado de pararse en la proa para animar a los remeros. Con un atuendo tradicional, gafas oscuras y una postura imperturbable, improvisó una serie de pasos fluidos y magnéticos mientras se equilibraba en la punta de la embarcación. "Yo mismo inventé el baile", declaró el pequeño a la BBC Indonesia año pasado. "Fue algo espontáneo."
Según detalló el medio norteamericano, el contexto tras sus pasos de baile se remonta a una tradición centenaria llamada Pacu Jalur, un festival y carrera de canoas que se celebra anualmente en la provincia de Riau.
En estas competencias, cada embarcación cuenta con una figura tradicional conocida como Tukang Tari, un bailador situado en la proa cuyo rol es animar e inspirar a la tripulación de remeros.
Dika, quien participa en el evento desde los 9 años, creó su propia rutina espontánea que fue grabada y subida a TikTok; la performance causó tal sensación global que fue imitado por deportistas y celebridades, lo que llevó al gobierno local a nombrarlo embajador de turismo de la provincia y otorgarle una beca educativa por preservar sus tradiciones.
Las redes no tardaron en apodarlo “El Segador” por su capacidad para "eliminar competidores mientras suma puntos de aura". La fascinación fue tal que celebridades del deporte, como la estrella de la NFL, Travis Kelce o los jugadores del Paris Saint-Germain, replicaron sus movimientos en videos que acumularon decenas de millones de reproducciones.
Esta constante búsqueda de estatus visual encontró terreno fértil no solo en escenarios imprevistos, sino también en las alfombras rojas y la cultura pop. Un claro ejemplo es el fenómeno en torno a Timothée Chalamet: sus seguidores analizan minuciosamente cada una de sus iteraciones públicas, gestos desinteresados y atuendos para cuantificar cuánto "aura" suma o pierde en tiempo real. Para la Generación Z, una mirada a la cámara o una respuesta descontracturada en una entrevista pueden hacer escalar el indicador a niveles astronómicos.
El "farmeo" y las horas acumulando experiencia
Bertin Huynh y Luca Ittimani, dos periodistas dedicados a la creación multimedia de The Guardian, explicaron el origen de la palabra en un artículo. En él detallaron cuál es la dinámica de los títulos de entretenimiento interactivo, donde el término “farmear” explica la mayor parte de la propuesta. Esta acción consiste en dedicarse una y otra vez a una tarea digital para ganar experiencia, monedas u objetos. Algunos ejemplos, como World of Warcraft o, más recientemente, Fortnite, son conocidos por consumir horas, días e incluso meses de la vida de los gamers mientras farmean en busca de estas cosas.
Los usuarios de TikTok también cuentan los puntos de aura que ganan cuando hacen algo épico. Los jugadores de Elden Ring, el aclamado videojuego de combate y estrategia japonés, acumulan también aura realizando movimientos en el juego, o posando frente a los paisajes para compartirlo con los espectadores en una transmisión. Así también se acumula "aura".
La regla de oro: la autenticidad sin esfuerzo
Sin embargo, el arte de farmear aura guarda una paradoja fundamental descrita por analistas culturales: la regla de oro es que debe parecer natural. Hay una línea delgada entre cultivar aura y caer en el "cringe" (vergüenza ajena). En el momento en que un usuario o celebridad se esfuerza demasiado por parecer "cool", el hechizo se rompe. Un intento forzado de proyectar misterio o superioridad estética provoca el efecto contrario, restando automáticamente todos los puntos acumulados y dejando al descubierto la desesperación por la aprobación digital.
Entre la sátira, la cultura gamer y la autoexpresión, "farmear aura" trasciende la etiqueta de simple moda pasajera. Se ha consolidado como un código social para medir la actitud y la autenticidad en la era de la hipervisibilidad, demostrando que, a veces, la mayor hazaña consiste simplemente en no intentar demostrar nada.