Cuál es el origen de la expresión "farmear aura": la historia detrás de la frase viral

El "farmeo" y las horas acumulando experiencia

Bertin Huynh y Luca Ittimani, dos periodistas dedicados a la creación multimedia de The Guardian, explicaron el origen de la palabra en un artículo. En él detallaron cuál es la dinámica de los títulos de entretenimiento interactivo, donde el término “farmear” explica la mayor parte de la propuesta. Esta acción consiste en dedicarse una y otra vez a una tarea digital para ganar experiencia, monedas u objetos. Algunos ejemplos, como World of Warcraft o, más recientemente, Fortnite, son conocidos por consumir horas, días e incluso meses de la vida de los gamers mientras farmean en busca de estas cosas.