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"No piden ayuda porque se creen inmortales": un especialista explica cómo detectar si un adolescente empezó a apostar

Cambios abruptos de conducta, deudas, dinero que desaparece y una relación más secreta con el celular pueden encender una alerta. El psicólogo Alejandro Schujman explicó cómo acercarse y cuándo buscar ayuda profesional.

ALERTA. Cambios de conducta, mayor secreto con el celular y dinero que desaparece pueden ser algunas de las señales que advierten que un adolescente comenzó a apostar.
ALERTA. Cambios de conducta, mayor secreto con el celular y dinero que desaparece pueden ser algunas de las señales que advierten que un adolescente comenzó a apostar.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas 17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • El psicólogo Alejandro Schujman advirtió que los cambios de conducta y el uso oculto del celular alertan sobre la adicción al juego online en adolescentes.
  • La problemática crece impulsada por la facilidad de acceso digital, deudas ocultas y la creencia de invulnerabilidad de los jóvenes, que evita que pidan auxilio.
  • Especialistas recomiendan a las familias detectar patrones de riesgo tempranos y recurrir a asistencia profesional para frenar la ludopatía juvenil.
Resumen generado con IA

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Temas Un casino en el bolsillo LudopatíaGonzalo Cabrera TerrazasApuestas online
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