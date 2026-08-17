"No piden ayuda porque se creen inmortales": un especialista explica cómo detectar si un adolescente empezó a apostar
Cambios abruptos de conducta, deudas, dinero que desaparece y una relación más secreta con el celular pueden encender una alerta. El psicólogo Alejandro Schujman explicó cómo acercarse y cuándo buscar ayuda profesional.
Resumen para apurados
- El psicólogo Alejandro Schujman advirtió que los cambios de conducta y el uso oculto del celular alertan sobre la adicción al juego online en adolescentes.
- La problemática crece impulsada por la facilidad de acceso digital, deudas ocultas y la creencia de invulnerabilidad de los jóvenes, que evita que pidan auxilio.
- Especialistas recomiendan a las familias detectar patrones de riesgo tempranos y recurrir a asistencia profesional para frenar la ludopatía juvenil.
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