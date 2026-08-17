Seguridad

El largo viaje de la cocaína hasta Japón: redes internacionales, mafia oriental y duras condenas

La detención de una capsulera argentina en Tokio dejó al descubierto una nueva ruta internacional narco. El aprovechamiento de personas vulnerables.

VULNERABLE. El informe socioambiental incorporado al expediente abierto hace unos años en Argentina indicó que Rosa Quipildor fue mamá por primera vez a los 15 años, abandonó la secundaria y comenzó a trabajar para contribuir al sustento familiar.
VULNERABLE. El informe socioambiental incorporado al expediente abierto hace unos años en Argentina indicó que Rosa Quipildor fue mamá por primera vez a los 15 años, abandonó la secundaria y comenzó a trabajar para contribuir al sustento familiar. FOTO ILUSTRATIVA / TOMADA DE FORMOSAONLINE
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez 17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • La detención de una argentina en Tokio con un kilo de cocaína ingerida expuso una nueva ruta de narcotráfico hacia Japón operada por redes internacionales.
  • La mujer transportaba cápsulas dentro de su cuerpo; estas bandas captan sistemáticamente a personas en extrema vulnerabilidad socioeconómica para traficar.
  • El caso alerta sobre la expansión de mafias asiáticas en Sudamérica y las severas penas de prisión que enfrentan las mulas en los tribunales nipones.
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