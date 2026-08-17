El largo viaje de la cocaína hasta Japón: redes internacionales, mafia oriental y duras condenas

Resumen para apurados
- La detención de una argentina en Tokio con un kilo de cocaína ingerida expuso una nueva ruta de narcotráfico hacia Japón operada por redes internacionales.
- La mujer transportaba cápsulas dentro de su cuerpo; estas bandas captan sistemáticamente a personas en extrema vulnerabilidad socioeconómica para traficar.
- El caso alerta sobre la expansión de mafias asiáticas en Sudamérica y las severas penas de prisión que enfrentan las mulas en los tribunales nipones.
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