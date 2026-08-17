Detuvieron en Japón a una argentina que llevaba más de un kilo de cocaína dentro de su cuerpo

El procedimiento se desencadenó en el sector de inspección de equipaje. Un inspector de la aduana notó comportamientos sospechosos en la pasajera y decidió someterla a un interrogatorio de rutina. Durante las preguntas, la mujer terminó por confesar que actuaba como mula para una organización criminal y que le habían prometido un pago de 7.000 euros por ingresar la sustancia al país.