Detuvieron en Japón a una argentina que llevaba más de un kilo de cocaína dentro de su cuerpo

Resumen para apurados
- La argentina Rosa Micaela Quipildor fue detenida en el aeropuerto de Tokio tras ingresar con más de un kilo de cocaína en su cuerpo por una promesa de 7.000 euros.
- La mujer ingirió 101 cápsulas en Brasil antes de volar vía Londres. Fue descubierta por aduaneros tras mostrar actitud sospechosa y confesar que actuaba como mula.
- La policía de Tokio investiga la red internacional detrás del envío, valuado en 150.000 dólares, marcando un alerta sobre el uso de mulas para ingresar drogas al país.
Una mujer de nacionalidad argentina, de 30 años, fue arrestada en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, tras ser descubierta por agentes aduaneros con más de un centenar de cápsulas de cocaína en el interior de su cuerpo. La imputada, identificada como Rosa Micaela Quipildor, había arribado a Tokio a través de un vuelo procedente de Londres.
El procedimiento se desencadenó en el sector de inspección de equipaje. Un inspector de la aduana notó comportamientos sospechosos en la pasajera y decidió someterla a un interrogatorio de rutina. Durante las preguntas, la mujer terminó por confesar que actuaba como mula para una organización criminal y que le habían prometido un pago de 7.000 euros por ingresar la sustancia al país.
“Una mujer que conocí en un festival en Argentina me propuso un plan para ganar dinero mediante el contrabando y me presentó a un hombre", habrían sido las palabras de la acusada. Tras ese encuentro, la sospechosa viajó a Brasil, sitio donde ingirió el cargamento antes de emprender su recorrido con escala en el aeropuerto inglés de Heathrow.
Ante la presunta confesión, las autoridades derivaron a la mujer hacia un hospital para realizarle controles de salud. Los estudios radiológicos confirmaron la presencia de 101 envoltorios en su estómago, confeccionados con un sistema de doble protección de plástico y caucho negro para evitar filtraciones tóxicas.
Las fuerzas de seguridad informaron que la cocaína incautada alcanzaba un valor estimado de 24,24 millones de yenes en el mercado ilegal, cifra equivalente a más de U$S150.000. El Departamento de Policía Metropolitana de Tokio tomó intervención directa en el caso ante la sospecha de que detrás del hecho opera una red transnacional de contrabando que utiliza la modalidad de mula para eludir las fronteras.
Los antecedentes judiciales de la argentina detenida en Japón
Quipildor, quien registra domicilio en el asentamiento 1-11-14 del barrio porteño de Flores, es madre de tres hijos y trabajaba en una empresa de limpieza. Las primeras averiguaciones confirmaron que poseía antecedentes penales por delitos vinculados al tráfico de drogas hacia Asia.
En 2022, la Justicia argentina la había condenado a tres años de prisión en suspenso tras un proceso abreviado. En ese expediente admitió haber intentado exportar cocaína a través de encomiendas postales internacionales enviadas por empresas privadas. Aquellos despachos, interceptados en 2021 con paquetes de entre 380 y 530 gramos, tenían como destino final Tailandia y Malasia. La condena condicional por contrabando agravado en grado de tentativa había caducado a fines de 2025.