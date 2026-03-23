Llevaban 500 cápsulas de cocaína en el estómago: detuvieron a seis “mulas” en el límite entre Tucumán y Catamarca

Lo que simulaba ser un viaje de compras desde la frontera norte hacia Mendoza terminó siendo una peligrosa operación de tráfico humano. En un control de rutina en el límite entre Tucumán y Catamarca, la Gendarmería Nacional desbarató una red de "mulas" y secuestró más de 10 kilos de cocaína tras una requisa que incluyó radiografías y traslados hospitalarios de urgencia.