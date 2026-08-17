Cómo preparar budín húmedo de coco saludable: la receta sin azúcar, sin gluten y sin lácteos

El budín de coco saludable es de ese tipo de preparaciones que resultan ideales para quienes buscan mantener niveles estables de glucosa en sangre y reducir la inflamación. Al prescindir de harinas refinadas, azúcares añadidos y lácteos, se obtiene una opción liviana que aporta energía sostenida, perfecta para acompañar el desayuno o la merienda sin experimentar pesadez digestiva.