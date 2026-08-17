Cómo preparar budín húmedo de coco saludable: la receta sin azúcar, sin gluten y sin lácteos

Resumen para apurados
- La entrenadora Ana Martínez presentó en redes una receta de budín de coco sin azúcar, gluten ni lácteos para promover hábitos saludables y cuidar la salud metabólica.
- La preparación utiliza coco rallado, harina de avena y endulzantes naturales, requiriendo solo mezclar los ingredientes y hornear durante 40 minutos a 150 °C.
- Esta alternativa busca facilitar una nutrición consciente, aportando energía sostenida y saciedad sin alterar los niveles de glucosa en sangre ni la digestión.
Cuidar la salud metabólica no tiene por qué significar abandonar los momentos de disfrute en la cocina. Encontrar alternativas que combinen nutrición, practicidad y sabor es una de las grandes claves para sostener hábitos saludables a lo largo del tiempo y hay recetas que permiten hacerlo sencillamente.
El budín de coco saludable es de ese tipo de preparaciones que resultan ideales para quienes buscan mantener niveles estables de glucosa en sangre y reducir la inflamación. Al prescindir de harinas refinadas, azúcares añadidos y lácteos, se obtiene una opción liviana que aporta energía sostenida, perfecta para acompañar el desayuno o la merienda sin experimentar pesadez digestiva.
Los beneficios del budín de coco y sus ingredientes clave
El coco, protagonista de esta preparación, aporta grasas saludables de cadena media que el cuerpo utiliza de manera eficiente como fuente de energía. Por su parte, la harina de avena suma fibra soluble, fundamental para cuidar la microbiota intestinal y brindar una mayor sensación de saciedad durante la jornada.
Ana Martínez, entrenadora personal y creadora de contenido, fue la encargada de compartir esta alternativa a través de sus redes sociales para promover una nutrición consciente enfocada en la fuerza y los buenos hábitos.
La simplicidad en la cocina es un factor determinante al momento de adoptar un estilo de vida más sano. Con muy pocos pasos y utensilios básicos, es posible elaborar un bizcochuelo húmedo y esponjoso que nada tiene que envidiarle a la repostería tradicional.
Cómo preparar budín de coco saludable
Ingredientes:
- 3 huevos
- 80 g de coco rallado
- 100 g de yogur de coco
- 1 cucharada de aceite de coco
- 2 cucharadas soperas de estevia
- 2 cucharadas soperas de alulosa (si no tenés, podés reemplazar por más estevia)
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 50 g de harina de avena
- 1 cucharadita de polvo de hornear
1. En un recipiente amplio, colocar los huevos, el coco rallado, el yogur de coco, el aceite de coco, el extracto de vainilla, la estevia y la alulosa.
2. Integrar bien todos los ingredientes líquidos y secos utilizando únicamente un batidor de mano hasta lograr una mezcla uniforme.
3. Incorporar la harina de avena junto con el polvo de hornear y mezclar suavemente hasta que queden totalmente integrados.
4. Verter la preparación en un molde para budín (de aproximadamente 22 x 10 cm). De manera opcional, se puede espolvorear un toque extra de alulosa por la superficie para dorar.
5. Llevar a horno precalentado a 150 °C y cocinar durante 40 minutos aproximadamente.
6. Retirar, dejar enfriar unos minutos y servir.