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Salud cardíaca: cinco hábitos para cuidar el corazón de los niños desde la infancia

Especialistas advierten que la prevención de patologías cardíacas debe comenzar desde la infancia a través de controles médicos periódicos y la consolidación de rutinas familiares activas.

Salud cardíaca: cinco hábitos para cuidar el corazón de los niños desde la infancia
Foto: Colegio CEU Monte Príncipe
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas en cardiología recomiendan en Argentina iniciar la prevención cardíaca desde la infancia mediante chequeos y hábitos para evitar patologías y muertes prematuras.
  • Las enfermedades cardiovasculares son la mayor causa de muerte. El cuidado se basa en proponer dieta sana, ejercicio familiar, control de pantallas y evitar el consumo de tabaco.
  • Adoptar rutinas activas y controles médicos periódicos desde etapas tempranas reducirá la incidencia de patologías graves y mejorará la calidad de vida de futuras generaciones.
Resumen generado con IA

Las enfermedades cardiovasculares, que incluyen complicaciones en el corazón y los vasos sanguíneos, son la principal causa de muerte prematura y discapacidad, tanto en Argentina como en el mundo, según el Ministerio de Salud de la Nación. No existe una edad única para comenzar a hacer los chequeos cardiológicos. Pero detectar una patología a tiempo es mucho más útil que hacerlo cuando hay una enfermedad demasiado avanzada.

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En la adolescencia, la transición del médico pediatra al clínico o cardiólogo clínico permite continuar los chequeos de salud. Quienes llevan adelante una mala alimentación o presentan factores de riesgo son quienes especialmente deberían realizar consultas. La alimentación equilibrada, la práctica regular de actividad física y los controles médicos periódicos son fundamentales para resguardar la salud.

Cinco hábitos para cuidar el corazón de los niños

La doctora Marta López Ramón, especialista en cardiología pediátrica del Hospital Quirónsalud de Zaragoza, recomienda cinco prácticas que pueden implementar los padres desde temprano para prevenir patologías cardiovasculares.

  • Crear rutinas saludables sin esfuerzo
  • Llevar una alimentación saludable
  • Moverse en familia
  • Usar pantallas con control
  • Dejar el tabaco
Temas Ministerio de Salud de la Nación
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