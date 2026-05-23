Salud cardíaca: cinco hábitos para cuidar el corazón de los niños desde la infancia

Las enfermedades cardiovasculares, que incluyen complicaciones en el corazón y los vasos sanguíneos, son la principal causa de muerte prematura y discapacidad, tanto en Argentina como en el mundo, según el Ministerio de Salud de la Nación. No existe una edad única para comenzar a hacer los chequeos cardiológicos. Pero detectar una patología a tiempo es mucho más útil que hacerlo cuando hay una enfermedad demasiado avanzada.