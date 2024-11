Eduardo Duhalde le respondió a Javier Milei por tratarlo de golpista: "No puede vivir sin pelearse"

Convencido de que el líder libertario "va a pasar a la historia como el Presidente que más peleas generó", Duhalde insistió con que es "inconducente" esta actitud y comentó sobre el rumbo de la gestión actual: "Él entiende de una cosa que yo no, la macroeconomía, pero sí entiendo de la microeconomía, que está muy mal. Le pregunto a los intendentes amigos y de otros partidos si la gente está enojada y me dicen que no, que está triste. Hay una tristeza en la sociedad muy grande y habrá que ver qué pasa ahora, pero no esperen que yo me pelee con el señor presidente, porque yo no me he peleado con nadie".