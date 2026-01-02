Efemérides del viernes 2 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

Entre las efemérides más destacadas del 2 de enero, sobresale la asunción de Eduardo Duhalde como presidente de la Nación en reemplazo de Eduardo Camaño, quien había llegado al poder tras de las renuncias de Fernando de la Rúa, Ramón Puerta y Adolfo Rodríguez Saá en apenas 11 días.
El gobierno de Eduardo Duhalde, que asumió luego la confirmación de la Asamblea Legislativa, quedó marcado por la decisión de dejar atrás la Ley de Convertibilidad del Austral y comenzar con la devolución de los depósitos perdidos en el Corralito, entre otras medidas, hasta que le entregó la presidencia a Néstor Kirchner en mayo de 2003.
Hasta aquel entonces, Duhalde se había desempeñado como vicepresidente de la Nación durante el mandato de Carlos Menem en 1989 y como gobernador de la Provincia de Buenos Aires, entre otros cargos. Sus aspiraciones políticas lo llevaron a presentarse a candidato a presidente en las elecciones presidenciales que ganó Fernando de la Rúa en 1999, y la crisis del país le permitiría llegar al poder tres años más tarde.
Hijo de Tomás Duhalde Gorostegui y de María Esther Maldonado Aguirre, Duhalde estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y desde joven comenzó a militar por el Partido Justicialista, hasta que en 1974 comenzó su carrera como político cuando fue elegido concejal en Lomas de Zamora.
Tras su paso por la presidencia continuó en el ámbito político y ocupó el cargo de titular de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, mientras que también se volvió a presentar como como candidato a presidente en las elecciones de 2011 que ganó Cristina Fernández de Kirchner con Mario das Neves como candidato a vicepresidente.
Efemérides del 2 de enero
El bitcoin superó los 30.000 dólares por primera vez en su historia (2021)
Paris Saint-Germain oficializó la llegada de Pochettino como su nuevo entrenador (2021)
Nace Isaac Asimov, escritor ruso divulgador de temas científicos (1920)
Nace el actor estadounidense Cuba Gooding Jr. (1968)
Nace Emmanuel Horvilleur, músico argentino, de la banda Illya Kuryaki and the Valderramas. (1975)
1492.- Tras diez años de guerra, los Reyes Católicos entran en Granada, conquistada a los árabes.
1814.- La Asamblea Representativa de Venezuela otorga a Simón Bolivar poderes absolutos.
1839.- El francés Louis Daguerre toma la primera fotografía (daguerrotipo) de la Luna.
1843.- La ópera "El holandés errante", de Richard Wagner, se estrena en Dresde (Alemania).
1912.- Inauguración en Alemania del nuevo alumbrado de gas de neón.
1926.- Por primera vez en España se emiten por radio diarios hablados, llamados "La palabra".
1931.- Primer movimiento revolucionario panameño. Es depuesto el presidente de la República, Florencio Arosamena, y sustituido por Harmodio Arias.
1942.- II Guerra Mundial: los japoneses entran en Manila.
1949.- Luis Muñoz Marín se convierte en el primer gobernador elegido democráticamente en Puerto Rico.
1955.- Asesinado a tiros el presidente de Panamá, José Antonio Remón.
1959.- Fidel Castro se hace con el poder en Cuba. Entran en La Habana las tropas comandadas por Camilo Cienfuegos y Ernesto "Ché" Guevara.
1971.- Mueren 66 personas en Glasgow (Escocia, Reino Unido) al ceder una barandilla del estadio del "Celtic" por la presión de los espectadores.
1974.- El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, firma una ley que limita la velocidad a 55 millas por hora, con el fin de ahorrar gasolina durante el embargo de la OPEP.
1984.- Comienza a funcionar en Quito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
2002.- El peronista Eduardo Duhalde asume la Presidencia de Argentina y se convierte en el quinto presidente en 13 días.
2003.- En París, la policía francesa desbarata un plan de fuga de seis etarras de la prisión de La Santé.
2004.- Detenido en Ecuador el guerrillero colombiano Ricardo Palmera, alias "Simón Trinidad".
2008.- Liberadas en Somalia dos cooperantes de Médicos Sin Fronteras (una médico española y una enfermera argentina), tras una semana de secuestro.
2011.- Entra en vigor en España la nueva ley antitabaco, que prohíbe fumar en establecimientos públicos cerrados y algunos espacios abiertos.
2014.- Concluye el rescate de los 52 pasajeros del barco ruso "Akadémik Shokálskiy", atrapado en el hielo antártico desde diciembre.
2016.- Asesinada la alcaldesa del municipio mexicano de Temixco, Gisela Mota, un día después de asumir el cargo.
2018.- Fallecen 53 personas en Perú al caer un autobús por un acantilado.
2020.- Interpol ordena detener al expresidente de Nissan Motor, Carlos Ghosn, huido de Japón al Líbano.