Efemérides del viernes 2 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

Hasta aquel entonces, Duhalde se había desempeñado como vicepresidente de la Nación durante el mandato de Carlos Menem en 1989 y como gobernador de la Provincia de Buenos Aires, entre otros cargos. Sus aspiraciones políticas lo llevaron a presentarse a candidato a presidente en las elecciones presidenciales que ganó Fernando de la Rúa en 1999, y la crisis del país le permitiría llegar al poder tres años más tarde.