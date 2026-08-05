Las reservas del BCRA superaron los U$S50.000 millones y marcaron un récord desde 2019

Argentina renovó el swap con China y amplió su vigencia a cinco años

El BCRA renovó el acuerdo bilateral de swap de monedas con el Banco de la República Popular de China (PBoC) por un monto de RMB 130.000 millones y extendió de tres a cinco años el plazo de vigencia del convenio. Según informó la entidad, la ampliación del período busca otorgar "mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta".