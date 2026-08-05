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Las reservas del BCRA superaron los U$S50.000 millones y marcaron un récord desde 2019

La autoridad monetaria alcanzó el nivel más alto, impulsada principalmente por la suba del oro y en una jornada marcada por la renovación del swap con China.

Santiago Bausili, director del Banco Central.
Santiago Bausili, director del Banco Central.
Hace 44 Min

Resumen para apurados

  • Las reservas del BCRA superaron este miércoles los US$ 50.000 millones en Argentina, impulsadas por el alza del oro y la renovación del swap con China bajo la gestión Milei.
  • El hito, máximo desde 2019, coincidió con la extensión a cinco años del swap bilateral con China por RMB 130.000 millones y compras del organismo por solo US$ 8 millones.
  • La continuidad del acuerdo cambiario busca brindar estabilidad financiera y liquidez al país, mientras el Gobierno impulsa la reforma de la Carta Orgánica del BCRA.
Resumen generado con IA

Las reservas brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) crecieron este miércoles en U$S417 millones y superaron los US$ 50.000 millones por primera vez desde el inicio de la presidencia de Javier Milei.

Con este resultado, las reservas alcanzaron su nivel más alto desde septiembre de 2019. En los 32 meses de gestión, el stock se incrementó en U$S29.000 millones gracias a la compra de divisas y a los desembolsos de organismos multilaterales.

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La mayor parte de la mejora registrada durante esta jornada estuvo vinculada al repunte del precio del oro, uno de los activos que forman parte de las reservas brutas de la autoridad monetaria a cargo de Santiago Bausilli.

El quiebre del techo de los US$ 50.000 millones se produjo en una rueda en la que la autoridad monetaria compró apenas U$S8 millones, uno de los montos más bajos del año.

Argentina renovó el swap con China y amplió su vigencia a cinco años

El BCRA renovó el acuerdo bilateral de swap de monedas con el Banco de la República Popular de China (PBoC) por un monto de RMB 130.000 millones y extendió de tres a cinco años el plazo de vigencia del convenio. Según informó la entidad, la ampliación del período busca otorgar "mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta".

A su vez, se mantiene vigente la activación por RMB 35.000 millones (unos U$S5.000 millones) iniciada a principios de 2023. Desde el BCRA señalaron que esos recursos continúan destinados a "respaldar la estabilidad financiera en Argentina, y dar soporte al comercio y la inversión entre ambos países", consignó el diario "Ámbito".

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Desde la entidad destacaron además que "la renovación de estos acuerdos afianza la estrecha cooperación entre ambas instituciones y la excelente relación que han mantenido en los 17 años transcurridos desde el primer acuerdo firmado en 2009".

El mecanismo, vigente desde 2009 y renovado periódicamente, representa una de las principales herramientas con las que cuenta el Banco Central para fortalecer sus reservas internacionales y administrar la liquidez en moneda extranjera.

La segunda modalidad es "offshore", que habilita la conversión de los yuanes en dólares y su utilización en operaciones internacionales, brindando mayor flexibilidad para la administración de reservas.

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En la práctica, el swap funciona como una línea de intercambio de monedas entre ambos bancos centrales. Argentina puede acceder a yuanes para afrontar operaciones autorizadas, como pagos de importaciones, sin necesidad de utilizar reservas propias en dólares. A cambio, el BCRA entrega pesos a la contraparte china y luego debe revertir la operación junto con el pago de intereses.

Según explicó Bausili, el componente activado del swap permite utilizar esos fondos sin necesidad de autorizaciones adicionales, lo que constituye una herramienta relevante para la gestión de liquidez del organismo.

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La renovación del acuerdo se produce mientras el Gobierno impulsa la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cuyo tratamiento legislativo comenzaría durante agosto.

En paralelo, el Ejecutivo continúa priorizando la acumulación de reservas y la estabilidad cambiaria, por lo que la continuidad del acuerdo con China aparece como una pieza importante dentro de la estrategia financiera oficial para los próximos años.

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