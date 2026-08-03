Tiene fecha definida el comienzo del debate por la modificación a la Carta Orgánica del BCRA

Por otro lado, se elimina la posibilidad de que el ministro de Economía participe con voz en las reuniones del Directorio del BCRA; se derogan los adelantos transitorios y se prohíbe al Banco Central otorgar préstamos al Estado nacional, provincias, Ciudad de Buenos Aires y municipios; y el BCRA no podrá adquirir títulos emitidos por el Estado nacional al momento de su colocación.