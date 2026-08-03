Tiene fecha definida el comienzo del debate por la modificación a la Carta Orgánica del BCRA
Las comisiones de Presupuesto y Hacienda junto a la de Finanzas convocaron a un plenario para esta semana. Martín Menem encabezará un encuentro en su despacho al que van a asistir funcionarios y presidentes de bloques aliados. Los puntos centrales del proyecto del Ejecutivo.
Resumen para apurados
- Diputados debatirá este miércoles a las 15 en el Congreso el proyecto de Javier Milei para reformar la Carta Orgánica del Banco Central y priorizar la moneda.
- La iniciativa busca eliminar adelantos transitorios y créditos al Estado, derogar objetivos de 2012 y exigir dos tercios del Congreso para remover autoridades del BCRA.
- La reforma consolidará la independencia del Banco Central frente al Ejecutivo, prohibirá la emisión para financiar el déficit y redefinirá el esquema monetario nacional.
Después de la presentación en voz del presidente Javier Milei, la Cámara de Diputados convocó al plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas para este miércoles 5 de agosto a las 15.00 para dar inicio al tratamiento del proyecto de modificación a la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).
Según el sitio especializado Parlamentario.com, Martín Menem, titular de la Cámara baja, va a recibir a funcionarios y a jefes de bancadas dialoguistas en su despacho para delinear la estrategia legislativa que le permita avanzar con este texto. Cabe recordar que al mediodía habrá reunión de Mesa Política en Casa Rosada.
Entre los principales cambios que propone el Gobierno nacional, la más rimbombante es definir como misión central del BCRA a la preservación del valor de la moneda nacional. Y asu vez, elimina los objetivos múltiples definidos en 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, en la presidencia de Cristina Kirchner.
Además, se endurecen las condiciones para remover al presidente y directores del Banco Central, exigiendo causales específicas y aprobación de ambas cámaras del Congreso por mayoría de dos tercios.
Y exige que la remoción de autoridades cuente con la aprobación previa de ambas cámaras del Congreso por una mayoría de dos tercios de los miembros presentes, reforzando la independencia de la entidad frente al Poder Ejecutivo.
Por otro lado, se elimina la posibilidad de que el ministro de Economía participe con voz en las reuniones del Directorio del BCRA; se derogan los adelantos transitorios y se prohíbe al Banco Central otorgar préstamos al Estado nacional, provincias, Ciudad de Buenos Aires y municipios; y el BCRA no podrá adquirir títulos emitidos por el Estado nacional al momento de su colocación.
También se deroga el mecanismo que permitió utilizar reservas internacionales para cancelar obligaciones del Estado; se crea un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo de la entidad; y se eliminan los artículos 3° y 6° de la Ley 23.928, considerados incompatibles con el nuevo esquema monetario, entre varios puntos más.