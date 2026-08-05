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El dólar oficial subió a $1.520 en el Banco Nación y el "blue" bajó por quinta rueda seguida

El tipo de cambio mayorista se mantuvo cerca de los $1.500. Un informe de FocusEconomics proyecta que el billete estadounidense terminará 2026 en torno a los $1.648.

MERCADO DE CAMBIOS. El dólar oficial subió $5 y se mantuvo cerca de su máximo.
MERCADO DE CAMBIOS. El dólar oficial subió $5 y se mantuvo cerca de su máximo. Foto/DiarioCrónica.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Hoy en Argentina, el dólar oficial subió a $1.520 en el BNA y el informal bajó a $1.540, debido a la estrategia oficial de contención cambiaria.
  • El dólar mayorista cerró en $1.496,50. El Banco Central intervino en mercados de futuros y bonos dólar linked para contener la divisa sin perder reservas.
  • Analistas proyectan el dólar mayorista en $1.648 a fin de año, pero advierten por la abultada deuda en instrumentos dólar linked a vencer en esta gestión.
Resumen generado con IA

El mercado cambiario cerró una nueva jornada con movimientos moderados. El dólar oficial avanzó $5 y finalizó a $1.520 para la venta en el Banco Nación (BNA), nivel que ya había alcanzado entre el 24 y el 28 de julio y que representa un nuevo máximo nominal para la cotización oficial.

En el segmento mayorista, el volumen operado descendió en unos U$S66 millones. Aun así, se negociaron U$S518,3 millones en el mercado de contado, un monto que permitió sostener la estabilidad cambiaria. En ese mercado, el tipo de cambio avanzó apenas 50 centavos, hasta $1.496,50, muy cerca del récord nominal de cierre de $1.498, registrado el 28 de julio.

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Por su parte, el Banco Central fijó el techo de las bandas cambiarias en $1.850,48, lo que dejó al dólar mayorista $353,98 por debajo del límite superior para la flotación.

Mientras tanto, el dólar "blue" volvió a retroceder. La cotización informal cayó $5 y cerró en $1.540 para la venta, acumulando así su quinta rueda operativa consecutiva en baja.

El dólar oficial subió a $1.520 en el Banco Nación y el blue bajó por quinta rueda seguida

Qué espera el mercado para el dólar

El tipo de cambio mayorista continúa moviéndose en torno a los $1.500, un nivel que el mercado interpreta como el techo que el Gobierno busca sostener por el momento.

En ese contexto, se conoció el informe mundial de FocusEconomics, que reúne las proyecciones de 47 economistas de bancos y consultoras locales e internacionales sobre la evolución de la economía argentina.

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El consenso de los especialistas prevé que el dólar mayorista finalizará el año en $1.648, una estimación inferior a la del informe anterior, cuando proyectaban $1.659. De concretarse ese escenario, el tipo de cambio acumularía una suba cercana al 13,3% durante 2026.

El mensaje del Banco Central y las expectativas para diciembre

El informe sostiene que la intención oficial continúa siendo mantener el dólar mayorista por debajo de los $1.500, mediante intervenciones en el mercado de futuros y la colocación de bonos dólar linked, con el objetivo de evitar un traslado a los precios.

"El mercado advierte un mensaje rotundo del Banco Central: el dólar mayorista no sobrepasará los $1.500. Para sostener ese límite, la entidad interrumpió la compra de divisas y liquidó bonos en la plaza secundaria. Esta maniobra absorbió liquidez y ofreció cobertura ante los abultados vencimientos de Lelink sin sacrificar reservas netas", detalló Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital, consignó Iprofesional. 

No obstante, el especialista advirtió que la City "alerta por la creciente deuda atada al billete estadounidense, debido a que los compromisos privados en instrumentos dólar linked alcanzaron los u$s12.000 millones, de los cuales U$S6.600 millones vencerán durante la actual gestión".

En el mercado de futuros del Matba-Rofex, el dólar mayorista para diciembre se negocia en torno a $1.625, unos $23 por debajo de la proyección de FocusEconomics. Ese valor continúa muy lejos del techo de la banda cambiaria, que actualmente ronda los $1.849,4, lo que deja un margen de aproximadamente $353,4 entre la cotización vigente y el límite establecido por el Banco Central para intervenir.

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