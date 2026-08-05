El dólar oficial subió a $1.520 en el Banco Nación y el "blue" bajó por quinta rueda seguida

En el mercado de futuros del Matba-Rofex, el dólar mayorista para diciembre se negocia en torno a $1.625, unos $23 por debajo de la proyección de FocusEconomics. Ese valor continúa muy lejos del techo de la banda cambiaria, que actualmente ronda los $1.849,4, lo que deja un margen de aproximadamente $353,4 entre la cotización vigente y el límite establecido por el Banco Central para intervenir.