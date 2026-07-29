Más de 340.000 argentinos ya adhirieron al régimen para usar los "dólares del colchón"

Resumen para apurados
- Más de 340.000 contribuyentes adhirieron en Argentina al Régimen Simplificado de Ganancias del Gobierno para volcar los "dólares del colchón" a la economía formal.
- Tras un inicio lento en febrero, la adhesión se aceleró en junio y julio. Para sumar más personas, el Gobierno prorrogó vencimientos e impulsó la Ley de Inocencia Fiscal.
- El Gobierno busca captar parte de los U$S 170.000 millones informales. Especialistas prevén una nueva ola de adhesiones si el Congreso aprueba el proyecto de Inocencia Fiscal.
El Gobierno nacional busca incentivar el ingreso a la economía formal de parte de los denominados "dólares del colchón" y, para ello, apuesta a la expansión del Régimen Simplificado de Ganancias. En ese contexto, ya son 341.523 los contribuyentes que adhirieron al sistema.
Con el objetivo de sumar más contribuyentes, la administración nacional envió la semana pasada al Congreso el proyecto de Inocencia Fiscal y, además, prorrogó por segunda vez consecutiva el plazo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, que ahora vencerá el 27 de agosto.
La intención oficial es brindar más tiempo y mayor certidumbre para que los contribuyentes puedan incorporarse al régimen simplificado.
Tras un comienzo con escasa adhesión, el régimen mostró una aceleración sostenida durante los últimos meses. Según datos oficiales al 20 de julio obtenidos por el diario La Nación mediante un pedido de acceso a la información pública, ese mes, se incorporaron 117.367 contribuyentes, luego de que en junio lo hicieran otros 120.268.
La evolución mensual refleja ese crecimiento. En febrero, cuando comenzó a implementarse el sistema, hubo 4.625 adhesiones. En marzo se sumaron 16.960; en abril, 28.320; en mayo, 53.983; en junio, 120.268; y hasta el 20 de julio, otras 117.367.
Apenas dos semanas antes de conocerse estos datos, cuando el Gobierno anunció la nueva prórroga para la presentación de Ganancias, el número de adherentes rondaba los 330.000.
Un universo con margen para crecer
La cifra adquiere relevancia si se compara con la cantidad de personas alcanzadas por el impuesto.
Según el informe de Situación y Evolución del Trabajo Registrado (SIPA), en marzo de este año había 392.200 trabajadores autónomos. A ellos se suman 1.055.431 personas que también tuvieron retenciones de Ganancias: 171.462 jubilados y 883.969 asalariados.
Para el tributarista Santiago Sáenz Valiente, del estudio Santiago Sáenz Valiente y Asociados, todavía existe margen para que el número de adherentes siga creciendo. "Hay alrededor de un millón de argentinos inscriptos en el impuesto a las ganancias, por lo que, en principio, 340.000 adheridos al régimen simplificado parece un número bajo. Sin embargo, creo que habrá más adhesiones. Hoy hay muchos contribuyentes que quedaron fuera por los límites de ingresos y patrimonio, y esperan que se apruebe el proyecto de ley para poder incorporarse. Incluso, algunos prefieren pagar una multa y presentar la declaración jurada unos 10 o 15 días más tarde. Todavía no está todo dicho; habrá que ver qué ocurre con el proyecto, porque ampliaría significativamente el universo de personas que pueden adherirse", sostuvo.
La expectativa por la Inocencia Fiscal
El Gobierno ya prorrogó en dos oportunidades el vencimiento para presentar la declaración jurada de Ganancias. Aunque el pago del impuesto debía realizarse este lunes, algunos contribuyentes optaron por mantenerse dentro del Régimen General y aguardar la eventual aprobación del proyecto de Inocencia Fiscal para luego presentar la declaración simplificada.
En esa línea, el CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, César Litvin, consideró que la aprobación del proyecto impulsaría una nueva ola de adhesiones. "Por supuesto que hay interés por parte de los contribuyentes. Una vez que salga aprobada la segunda versión de Inocencia Fiscal, se producirán más adhesiones, porque hoy no lo pueden hacer, ya que superan los parámetros de $1.000 millones de ingresos o de $10.000 millones de patrimonio. No sé si será mucho en cantidad, pero sí será contundente en términos de los dólares del colchón, porque es la gente que más cantidad de dinero fuera del sistema tiene y que quiere exteriorizar", afirmó.
Desde el Ministerio de Economía estiman que fuera del circuito formal existen alrededor de U$S 170.000 millones y buscan que parte de esos fondos se incorporen a la economía.
Cómo funciona el régimen
El Régimen Simplificado de Ganancias establece que quienes adhieran y cumplan con el pago en término generan un "tapón fiscal", mecanismo que les permite utilizar fondos provenientes de la informalidad sin que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) centre su fiscalización en las variaciones patrimoniales.
Sin embargo, especialistas remarcan que adherirse al sistema no implica reconocer una evasión fiscal.
"La adhesión por sí misma no connota una evasión de un gravamen, aunque puede ayudar a regularizar ciertas situaciones cumpliendo con el propósito de la norma. Pero inscribirse al Régimen Simplificado de Ganancias no implica por sí mismo que se evadió dinero, sino que permite no estar juntando papelitos para completar la declaración jurada, aunque igual se tendrá que hacer bien la liquidación. El problema es que el régimen suena complicado, la normativa es muy técnica, mientras que la gente en la calle está familiarizada con un blanqueo de capitales", explicó el contador Guillermo Poch, socio de Auren.