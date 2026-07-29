Más de 340.000 argentinos ya adhirieron al régimen para usar los "dólares del colchón"

Para el tributarista Santiago Sáenz Valiente, del estudio Santiago Sáenz Valiente y Asociados, todavía existe margen para que el número de adherentes siga creciendo. "Hay alrededor de un millón de argentinos inscriptos en el impuesto a las ganancias, por lo que, en principio, 340.000 adheridos al régimen simplificado parece un número bajo. Sin embargo, creo que habrá más adhesiones. Hoy hay muchos contribuyentes que quedaron fuera por los límites de ingresos y patrimonio, y esperan que se apruebe el proyecto de ley para poder incorporarse. Incluso, algunos prefieren pagar una multa y presentar la declaración jurada unos 10 o 15 días más tarde. Todavía no está todo dicho; habrá que ver qué ocurre con el proyecto, porque ampliaría significativamente el universo de personas que pueden adherirse", sostuvo.