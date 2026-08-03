EconomíaNoticias económicas

Redrado avala la reforma del BCRA pero pide ajustes: "Hay que quitarles el dulce de leche a los políticos"

El expresidente del Banco Central respaldó la iniciativa del Gobierno para limitar la emisión, aunque advirtió vacíos técnicos en el proyecto.

Martín Redrado y sus recomendaciones económicas.
Martín Redrado y sus recomendaciones económicas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El expresidente del BCRA Martín Redrado apoyó en Buenos Aires la reforma del Gobierno para prohibir la emisión monetaria, aunque solicitó ajustes para proteger depósitos.
  • Redrado advirtió sobre vacíos que permiten integrar encajes con títulos públicos y recordó su salida en 2010 por negarse a usar reservas para pagar deuda del Tesoro.
  • El economista plantea que la ley sea una política de Estado con mayorías especiales para blindar la independencia del banco y garantizar estabilidad financiera a futuro.
Resumen generado con IA

Martín Redrado, expresidente del Banco Central (BCRA) entre 2004 y 2010, analizó el proyecto de reforma de la carta orgánica impulsado por el Poder Ejecutivo. El economista se mostró a favor del espíritu de la norma, que busca otorgar independencia a la entidad, aunque planteó modificaciones técnicas puntuales para garantizar la protección de los ahorristas.

Reforma del BCRA: un legado para las instituciones económicas

Reforma del BCRA: un legado para las instituciones económicas

Ajustes técnicos para blindar los depósitos

Si bien Redrado coincidió con el objetivo oficial de prohibir que el Banco Central financie al Tesoro, advirtió sobre ciertos "olvidos" en el texto actual. Según el economista, es fundamental que el proyecto impida explícitamente que los encajes bancarios (la porción de los depósitos que los bancos deben dejar inmovilizados) se constituyan con títulos públicos. "Es algo que se escapó de este proyecto de ley", señaló, advirtiendo que esta práctica debilita la liquidez del sistema.

El BCRA interrumpió su racha histórica: por qué dejó de comprar dólares tras 135 ruedas de saldo positivo

El BCRA interrumpió su racha histórica: por qué dejó de comprar dólares tras 135 ruedas de saldo positivo

Asimismo, planteó que la entidad no debe limitarse únicamente a preservar el valor de la moneda, sino que debe mantener entre sus misiones la "estabilidad financiera". "Es importante que todos estemos tranquilos y sepamos que hay alguien monitoreando que nuestros depósitos están a salvo y que exista más crédito", explicó, subrayando que esta función es vital ante posibles crisis internacionales o locales.

El BCRA frenó su racha récord y no compró dólares después de 135 días consecutivos: qué explicó la entidad

El BCRA frenó su racha récord y no compró dólares después de 135 días consecutivos: qué explicó la entidad

Instituciones por encima de las personas

Según Redrado, la reforma debe ser diseñada como una política de Estado que trascienda al gobierno de turno. En ese sentido, sugirió que la nueva normativa debería aplicarse de cara al futuro, para evitar que la discusión se centre en los funcionarios actuales y se enfoque en la solidez de la institución. "Eso quitará cualquier tipo de suspicacia. Ojalá sea votada por mayorías especiales para darle fundamento a la institución y no a las personas", afirmó.

Deudor irrecuperable: qué significa estar en Situación 5 del BCRA

Deudor irrecuperable: qué significa estar en Situación 5 del BCRA

El economista recurrió a una metáfora contundente para describir el objetivo de fondo. "Lo que se busca es una carta orgánica que les quite el dulce de leche a los políticos, para que dejen de dar manotazos a la emisión monetaria y a los dólares de la gente", afirmó. Según su visión, blindar el BCRA es la única forma de evitar que las urgencias fiscales del poder político terminen erosionando el patrimonio de los argentinos.

"Los dólares no son suyos"

El exfuncionario también aprovechó la ocasión para relatar los pormenores de su conflictiva salida del organismo en 2010, cuando se opuso al uso de reservas para el pago de deuda pública. Redrado evocó su última charla con Cristina Kirchner, el 6 de enero de aquel año: "Le dije: 'Presidenta, los dólares no son suyos ni míos. Yo soy un mero administrador'. Allí fue el comienzo del 'vamos por todo'", recordó.

Finalmente, Redrado reveló el costo personal de aquel enfrentamiento, mencionando amenazas extorsivas contra su familia que lo obligaron a sacar a sus hijos de la ciudad. Atribuyó la postura de la entonces mandataria a la influencia de Amado Boudou, quien presionaba para utilizar los fondos del Central. "Ella me dijo: 'Usted haga lo que tenga que hacer y yo voy a hacer lo que tenga que hacer'. Me di media vuelta y me fui", concluyó.

Temas Javier Milei Buenos AiresBanco Central de la República ArgentinaMartín RedradoCasa RosadaLuis CaputoGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Reforma del BCRA: un legado para las instituciones económicas

Reforma del BCRA: un legado para las instituciones económicas

El BCRA interrumpió su racha histórica: por qué dejó de comprar dólares tras 135 ruedas de saldo positivo

El BCRA interrumpió su racha histórica: por qué dejó de comprar dólares tras 135 ruedas de saldo positivo

El BCRA frenó su racha récord y no compró dólares después de 135 días consecutivos: qué explicó la entidad

El BCRA frenó su racha récord y no compró dólares después de 135 días consecutivos: qué explicó la entidad

Deudor irrecuperable: qué significa estar en Situación 5 del BCRA

Deudor irrecuperable: qué significa estar en Situación 5 del BCRA

Lo más popular
Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy
1

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo
2

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

Seis de cada 10 personas tomaron deuda para la subsistencia
3

Seis de cada 10 personas tomaron deuda para la subsistencia

4

El costo de una ciudad sin planificación ni controles

La visita a la Terminal de Ómnibus, en la agenda de Jaldo
5

La visita a la Terminal de Ómnibus, en la agenda de Jaldo

Ranking notas premium
¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?
1

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?

Falta tanto que parece nada
2

Falta tanto que parece nada

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos
3

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral
4

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral

Decime qué se siente
5

Decime qué se siente

Más Noticias
Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

Milei, entre la confirmación y las incógnitas sobre su fórmula para 2027

Milei, entre la confirmación y las incógnitas sobre su fórmula para 2027

La visita a la Terminal de Ómnibus, en la agenda de Jaldo

La visita a la Terminal de Ómnibus, en la agenda de Jaldo

Seis de cada 10 personas tomaron deuda para la subsistencia

Seis de cada 10 personas tomaron deuda para la subsistencia

Vacaciones de invierno: los extranjeros coparon Argentina y alentaron el turismo

Vacaciones de invierno: los extranjeros coparon Argentina y alentaron el turismo

¿Quién detendrá los asaltos de la inteligencia artificial?

¿Quién detendrá los asaltos de la inteligencia artificial?

¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto aceptar una derrota?

¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto aceptar una derrota?

Comentarios