Redrado avala la reforma del BCRA pero pide ajustes: "Hay que quitarles el dulce de leche a los políticos"

Finalmente, Redrado reveló el costo personal de aquel enfrentamiento, mencionando amenazas extorsivas contra su familia que lo obligaron a sacar a sus hijos de la ciudad. Atribuyó la postura de la entonces mandataria a la influencia de Amado Boudou, quien presionaba para utilizar los fondos del Central. "Ella me dijo: 'Usted haga lo que tenga que hacer y yo voy a hacer lo que tenga que hacer'. Me di media vuelta y me fui", concluyó.