“Esperábamos este viaje”: 80 estudiantes de escuelas de Burruyacu conocieron la capital tucumana

La emoción se notaba en sus rostros apenas bajaron del colectivo. Para algunos era la primera vez. Para otros, un viaje que habían esperado durante mucho tiempo. Los alumnos de la Escuela N.° 57 Capitán Carlos María Casagrande, de 7 de Abril, llegaron a San Miguel de Tucumán con curiosidad y entusiasmo. Venían desde una localidad rural de Burruyacu para conocer lugares que hasta ese momento habían visto en fotos o escuchado nombrar en clase.