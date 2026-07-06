En el límite de Tucumán, el Mundial también se juega en la escuela: las maestras vuelven a dedo

Hace frío afuera, pero apenas se cruza la puerta de la escuela, llega desde la cocina el olor a pizza recién hecha. En un aula, algunos chicos terminan de pintar las banderas de las selecciones que participan del Mundial. Segundos antes estaban bailando folclore y, apenas terminó la música, se sumaron el trend de "La Scaloneta ya llegó" que aprendieron en TikTok. En el recreo afirman que Messi volverá a levantar la Copa del Mundo y, cuando falta una pelota, improvisan una con bolsas y papel para seguir jugando.