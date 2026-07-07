De un pueblo de Burruyacú a la Selección: el sueño mundialista de un arquero tucumano hipoacúsico
Con 20 años, pasó de atajar en Garmendia Fútbol Club a ser el único tucumano convocado a la Selección Argentina de Fútbol Silencioso (FAFS). Ahora busca reunir cerca de $4 millones para disputar el Panamericano de México.
Resumen para apurados
- El arquero tucumano Lucas Paz (20) fue convocado a la Selección de Fútbol Silencioso para disputar en octubre el Panamericano de México y buscar la clasificación al Mundial 2027.
- Surgido de Garmendia FC y tras destacarse en La Rioja, Paz entrena mensualmente con el equipo. Actualmente busca recaudar cuatro millones de pesos para costear los gastos del viaje.
- Como único tucumano en el plantel, este torneo representa una oportunidad histórica de clasificar al Mundial de Australia 2027 y motivar a otros jóvenes con hipoacusia.
A los 20 años, Lucas Paz, de Gobernador Garmendia, dio un paso enorme hacia el sueño que imaginó desde chico: jugar un Mundial. El arquero integra la Selección Argentina de Fútbol Silencioso (FAFS) y, si consigue reunir el dinero necesario, este año viajará a México para disputar el Campeonato Panamericano, el torneo clasificatorio para el Mundial de Australia 2027.
Como tantos chicos del interior, Lucas empezó jugando en la Liga Departamental. Más tarde, junto a un amigo, se presentó a una convocatoria de Garmendia Fútbol Club (GFC). Allí comenzó a entrenarse como arquero y debutó en la Sub 20 en 2022.
El salto llegó el año pasado. Mientras defendía el arco de ARSO La Rioja, un equipo de fútbol para personas sordas, participó de un torneo en Córdoba. Allí fue observado por el preparador físico de la selección argentina conocida como "Los Toros", quien lo convocó a un amistoso en diciembre de 2025 para evaluarlo. "El cuerpo técnico quería verme jugar. Después de ese partido me confirmaron que había quedado", recuerda.
La noticia todavía le emociona. "Cuando me puse la camiseta sentí muchísima emoción. Estoy orgulloso de representar a mi país. Es un gran sueño", dice.
Un fútbol que se juega con la mirada
En la cancha, las reglas son prácticamente las mismas, aunque hay una diferencia fundamental: la comunicación es visual. "Hay que prestar mucha atención. Se trabaja mucho con la intuición", explica Lucas.
Por eso, el silbato del árbitro se reemplaza por banderines blancos que indican cuándo detener el juego. Todo pasa por la vista y la concentración.
Los entrenamientos con la Selección se realizan una vez por mes en distintas provincias y duran tres días. Además del trabajo táctico, el aspecto físico ocupa un lugar central.
"Son entrenamientos muy duros. Voy con muchos nervios, pero me gusta porque hay mucho compañerismo", cuenta.
México, la puerta al Mundial
El próximo gran desafío será el Campeonato Panamericano de fútbol para hipoacúsicos, que se disputará del 21 al 31 de octubre en Santiago de Querétaro, México. Allí, la Selección Argentina buscará uno de los cupos para el Mundial de Australia 2027. Si bien la convocatoria ya está hecha, el viaje implica un esfuerzo económico enorme. Lucas calcula que necesita alrededor de $4 millones para afrontar los gastos.
Parte del camino ya lo recorrió gracias al apoyo de su club y de personas que decidieron ayudarlo. "El Club GFC me acompaña con los entrenamientos y el delegado comunal de Gobernador Garmendia, Marcelo Salazar, me ayuda económicamente para poder viajar a cada concentración", agradece.
Representar a Tucumán también tiene un significado especial. "Siento mucho orgullo porque soy el único tucumano convocado. Representar a mi pueblo y a mi provincia es algo muy importante para mí", asegura.
Mientras sigue entrenando para defender el arco argentino, Lucas no pierde de vista el mensaje que le gustaría dejarles a otros jóvenes como él. "Nunca dejen de entrenar ni de dar lo mejor. Los sueños se cumplen”, dice. Él está cada vez más cerca de demostrarlo: desde un pequeño pueblo de Burruyacú hasta el Panamericano de México, el torneo que puede abrirle la puerta al Mundial de Australia 2027.