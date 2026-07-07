De un pueblo de Burruyacú a la Selección: el sueño mundialista de un arquero tucumano hipoacúsico

El salto llegó el año pasado. Mientras defendía el arco de ARSO La Rioja, un equipo de fútbol para personas sordas, participó de un torneo en Córdoba. Allí fue observado por el preparador físico de la selección argentina conocida como "Los Toros", quien lo convocó a un amistoso en diciembre de 2025 para evaluarlo. "El cuerpo técnico quería verme jugar. Después de ese partido me confirmaron que había quedado", recuerda.