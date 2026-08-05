La muralla de Falcioni: qué significa para Atlético Tucumán la racha de cinco partidos sin recibir goles

El conjunto del “Emperador” construyó su fortaleza desde el orden táctico. El esquema 4-1-4-1, compacto y solidario, le imprimió al equipo un oficio que nace en el trabajo de presión de los mediocampistas y se afianza en el fondo. La dupla central conformada por Clever Ferreira y Luciano Vallejo logró una sincronía notable para dominar el juego aéreo y prevalecer en los duelos individuales. En los laterales, piezas como Maximiliano Villa, Ramiro Paunero o Ignacio Galván se muestran sobrios en las tareas defensivas. Pero el cerrojo no comienza en el área propia, sino bastante más adelante: el primer filtro lo construye la mitad de la cancha con el despliegue incansable de Renzo Tesuri, Leonel Vega y Lautaro Godoy. Ellos tres colaboran permanentemente en la marca en el centro del campo, presionan la salida rival, muerden para adueñarse de las segundas pelotas y evitan que la última línea juegue mano a mano. Además, de esa recuperación alta nace la confianza para atacar y salir con transiciones veloces explotando la gambeta de Nicolás Laméndola o la movilidad de Ramiro Ruiz Rodríguez o el propio Tesuri. Como remarcó Falcioni, no hizo falta “poner el colectivo bajo el arco” para transformarse en un equipo inexpugnable.