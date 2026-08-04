Falcioni valoró el punto en Parque Patricios, pero lamentó la lesión de Leandro Díaz: "Hay que mirar el vaso medio lleno"

Preocupación por Leandro Díaz y el parte de los lesionados

La nota negativa de la noche fue la temprana retirada de Leandro Díaz. El delantero sintió una molestia muscular durante el primer tiempo y debió ser reemplazado por Nicolás Laméndola. Sobre la situación del atacante, el técnico explicó que sufrió una lesión muscular y que aguardarán los análisis correspondientes al regresar a la provincia, remarcando que es una baja de peso para el grupo considerando los partidos inmediatos por el Clausura y la Copa Argentina.