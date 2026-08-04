Falcioni valoró el punto en Parque Patricios, pero lamentó la lesión de Leandro Díaz: "Hay que mirar el vaso medio lleno"
Tras el empate frente a Huracán, el "Emperador" destacó la solidez defensiva y el invicto del equipo, justificó la adaptación gradual de los refuerzos y encendió las alarmas por la baja del delantero tucumano.
Atlético Tucumán se trajo un punto de su visita a Huracán en Parque Patricios. En una conferencia de prensa marcada por el balance del rendimiento futbolístico, la seguidilla de partidos que se avecina y las variantes tácticas, Julio César Falcioni analizó el rendimiento del equipo, ponderó el trabajo defensivo y no ocultó su preocupación por la complicación física de una de sus piezas clave.
"Creo que el punto suma, es bueno. Enfrentábamos a un muy buen equipo que tiene muy buenas individualidades. Hicimos un partido muy parejo en rendimientos y en la búsqueda de romper al adversario. Hay que mirar el vaso medio lleno", evaluó el entrenador tras el encuentro.
Solidez defensiva sin "poner el micro"
Uno de los aspectos más destacados por el entrenador fue la firmeza de la zona trasera. Con este resultado, el "Decano" estira una racha de varios compromisos consecutivos sin recibir goles, consolidando a la dupla central integrada por Luciano Vallejo y Clever Ferreira.
Falcioni rechazó cualquier etiqueta de equipo especulador y remarcó la propuesta de sus dirigidos: "El equipo se siente seguro. Van cinco o seis partidos que no nos convierten y eso hace que el medio juegue con mayor tranquilidad y solvencia. Y no metemos el micro bajo el arco: salimos y jugamos", afirmó.
Preocupación por Leandro Díaz y el parte de los lesionados
La nota negativa de la noche fue la temprana retirada de Leandro Díaz. El delantero sintió una molestia muscular durante el primer tiempo y debió ser reemplazado por Nicolás Laméndola. Sobre la situación del atacante, el técnico explicó que sufrió una lesión muscular y que aguardarán los análisis correspondientes al regresar a la provincia, remarcando que es una baja de peso para el grupo considerando los partidos inmediatos por el Clausura y la Copa Argentina.
Por su parte, Ramiro Ruiz Rodríguez también finalizó el encuentro con desgaste físico, aunque el propio entrenador llevó tranquilidad al aclarar que su salida respondió únicamente a un calambre tras el esfuerzo del partido y no a una molestia de gravedad.
Fiel a su estilo, cuando le consultaron sobre una apreciación médica previa a los análisis de Díaz, el entrenador apeló a la ironía y sacó una sonrisa en la sala de prensa: "Yo la única vez que pasé por la facultad fue manejando el auto, y no paré. Realmente no sé, mañana le haremos estudios".
El manejo del plantel y la paciencia con los refuerzos
Consultado por la ausencia de incorporaciones recientes como Alexis Canelo o Juan Rodríguez, Falcioni fue contundente respecto a sus tiempos de trabajo y la inserción de las caras nuevas en un plantel al que calificó como "corto".
"No me apuro. Nunca traigo un jugador y al otro día lo pongo; es muy difícil que suceda eso con mi método de trabajo. Queremos que conozcan a sus compañeros, ponerlos bien en lo físico y readaptarlos a lo que pretendemos para que cuando les toque entrar sepan exactamente qué hacer", puntualizó.
La polémica del penal anulado por el VAR
Durante el trámite del partido, el árbitro principal rectificó la sanción de una pena máxima en favor de Huracán tras la intervención de la tecnología, decisión que el cuerpo técnico de Atlético acompañó desde el banco de suplentes.
"La vimos en la tablet en el banco y no había habido falta. Por eso le decíamos a los muchachos que le avisaran al árbitro. No vimos un enganche, fue una jugada fortuita en un roce de dos jugadores que iban a la pelota. El árbitro procedió como tenía que proceder", cerró el técnico.
Atlético Tucumán ya piensa en su próximo compromiso del torneo local este sábado frente a Sarmiento, antes de enfocar su atención en el duelo por Copa Argentina del miércoles ante Independiente, con la misión de sostener la firmeza colectiva y resolver los imponderables físicos en su ataque.