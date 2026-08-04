Del objetivo de escapar del descenso a pelear arriba: el cambio que impulsa César Falcioni en Atlético

“Este equipo les va a dar muchas alegrías”, prometió Julio César Falcioni ante los periodistas que cubrían la conferencia de prensa posterior al empate 0 a 0 con Huracán en el estadio “Tomás Adolfo Ducó”. Sobre el filo de la medianoche del lunes, el “Emperador” lució satisfecho por el rendimiento de Atlético frente al “Globo” y, en particular, por la racha positiva que tiene a su equipo invicto, sin goles en contra y en la cuarta posición de la zona B del torneo Clausura.