Del objetivo de escapar del descenso a pelear arriba: el cambio que impulsa César Falcioni en Atlético

Resumen para apurados
- Tras igualar 0-0 ante Huracán en Buenos Aires este lunes, el DT de Atlético Tucumán, Julio Falcioni, cambió el objetivo del equipo: pasó de evitar el descenso a pelear arriba.
- El giro discursivo responde a una racha de cinco partidos invicto y sin recibir goles. Falcioni consolidó la defensa y alejó a 10 puntos al "Decano" de la zona roja.
- El equipo buscará clasificar a playoffs y afrontará duelos clave ante Sarmiento e Independiente, mientras el DT define cómo reemplazar al lesionado Leandro Díaz.
“Este equipo les va a dar muchas alegrías”, prometió Julio César Falcioni ante los periodistas que cubrían la conferencia de prensa posterior al empate 0 a 0 con Huracán en el estadio “Tomás Adolfo Ducó”. Sobre el filo de la medianoche del lunes, el “Emperador” lució satisfecho por el rendimiento de Atlético frente al “Globo” y, en particular, por la racha positiva que tiene a su equipo invicto, sin goles en contra y en la cuarta posición de la zona B del torneo Clausura.
“Vino mucho periodismo de Tucumán. Este equipo les está dando muchas alegrías y es bueno que nos acompañen permanentemente. Esperemos seguir así”, expresó sorprendido por la cantidad de medios provinciales que cubrieron in situ el cotejo correspondiente a la tercera fecha del certamen.
En Parque Patricios se percibió un cierto giro en el discurso del entrenador, que hasta se animó a hablar de “pelear por cosas importantes” en lo que resta de la temporada. Al asumir el cargo en marzo, sus palabras habían sido mucho más conservadoras y apuntaban, básicamente, a la necesidad de aquel momento: alejar al “Decano” de la zona roja del descenso lo más rápidamente posible.
Al día de hoy, el conjunto de 25 de Mayo y Chile transita un presente mucho más holgado. En la tabla general lo separan diez puntos de los colistas Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto, mientras que en la de los promedios hay cinco equipos entre su posición y el “León del Imperio”, que cierra esa clasificación.
Con 13 fechas aún por disputar, está claro que no puede descuidarse. Sin embargo, este arranque de certamen, con empates frente a Independiente Rivadavia y Huracán y una victoria a domicilio en el clásico con Central Córdoba, permite mirar el futuro con otros ojos, apuntando como mínimo a clasificarse a los playoffs.
Un equipo que elevó sus aspiraciones
Consultado por LA GACETA en Buenos Aires sobre si el objetivo primordial seguía siendo cerrar el año sin sobresaltos, Falcioni respondió colocando la vara más alta, luego de valorar la “actitud, el orden táctico y el esfuerzo individual” de sus jugadores.
“Trataremos de seguir sumando de esta manera para estar arriba y poder pelear algo importante con el plantel muy corto que tenemos”, afirmó.
El cambio de horizonte tiene que ver, por supuesto, con actuaciones convincentes y resultados que acompañan. De hecho, computando la victoria en el Monumental ante River Plate en el cierre del torneo pasado, más el triunfo sobre Talleres por los 16avos de final de la Copa Argentina y los tres encuentros del Clausura, Atlético acumula cinco partidos sin perder ni recibir goles, con un saldo de tres victorias y dos empates.
¿Cuáles son las claves de este presente?
“En el final de la temporada pasada, cuando nos tocó jugar con River y Talleres, nos propusimos un trabajo de fortalecimiento total desde lo físico, lo táctico, lo mental y lo futbolístico. Lo hemos ido logrando; somos un equipo muy sólido...”.
“Conseguimos un funcionamiento en el cual todos los jugadores se sienten cómodos en diferentes posiciones, le rinden al equipo, nos hacemos fuertes en las coberturas y en las salidas rápidas. En las prácticas tratamos de seguir corrigiendo y sumando cosas según las características de cada uno”, agregó.
No hay dudas de que este Atlético es un “producto original Falcioni”. A partir de la consolidación de la dupla central integrada por Clever Ferreira y Luciano Vallejo, el equipo ganó seguridad y el mediocampo adquirió mayor solidez. Los volantes tienen despliegue, recuperan la pelota y también llegan al área rival. En ofensiva, el conjunto muestra movilidad y variantes que complican a las defensas rivales.
“Desde la seguridad defensiva surge la confianza necesaria para poder jugar”, definió cortito y al pie el entrenador, quien además destacó los cinco partidos consecutivos sin recibir goles. Y aclaró que lo consiguió “sin poner el micro bajo el arco”.
El desafío de encontrar un nuevo "nueve"
Efectivamente, ante Huracán el “Decano” salió a jugar sin complejos y, durante varios pasajes, superó a su rival en aspectos como la vocación ofensiva, la tenencia de la pelota y la búsqueda de profundidad. Es cierto que generó pocas situaciones claras, algunas de ellas desperdiciadas por Ramiro Ruiz Rodríguez.
Precisamente, y mientras espera conocer el grado de la lesión muscular de Leandro Díaz, el próximo gran desafío de Falcioni será encontrar el reemplazante del “Loco”. Cuando el delantero debió abandonar el campo frente al “Globito”, el técnico decidió ubicar a Ruiz Rodríguez como centrodelantero, con la misión de atacar los espacios mediante diagonales cortas. Además, hizo ingresar a Nicolás Laméndola para generar desequilibrio por los costados.
La decisión resultó parcialmente acertada. El equipo ganó en volumen de juego y variantes ofensivas, aunque perdió presencia dentro del área rival. Ahora el “Emperador” deberá decidir si mantiene esa fórmula o apuesta desde el inicio por otro centrodelantero natural, como Manuel Brondo, quien ingresó en el tramo final del partido disputado en el “Ducó”.
Los números respaldan claramente el ciclo de Falcioni desde su debut en el empate 1 a 1 con Aldosivi. Entre partidos de Liga y Copa Argentina, el saldo es de cinco victorias, cinco empates y apenas tres derrotas.
“Ahora se viene una secuencia de partidos muy importante que tenemos que absorber como podemos”, afirmó el entrenador, en referencia al duelo del sábado frente a Sarmiento en el Monumental José Fierro y al compromiso del miércoles siguiente contra Independiente, en Rosario, por los octavos de final de la Copa Argentina.
De a poco, y con un discurso que ya dejó de ser exclusivamente cauteloso, comenzará a develarse para qué está realmente este “Decano” versión “Emperador”.