Dólar hoy: el oficial cerró a $1.515 en el Banco Nación y el "blue" volvió a bajar

Resumen para apurados
- El mercado cambiario argentino cerró hoy con el dólar oficial a $1.515, el blue con una baja a $1.545 y el mayorista a $1.496, en una rueda con un alto volumen operado.
- El dólar blue acumuló cuatro ruedas consecutivas en descenso al bajar $10, mientras el mayorista operó US$ 584 millones, cerca de su récord nominal de $1.498 registrado en julio.
- Con el mayorista a un 23,6% del techo fijado por el Banco Central ($1.849,35), el mercado muestra estabilidad y suficiente margen dentro del esquema de flotación vigente.
El mercado cambiario cerró la jornada con movimientos moderados. El dólar oficial finalizó sin variantes, mientras que el "blue" extendió su racha bajista y el tipo de cambio mayorista registró un leve avance en una rueda con un importante nivel de operaciones.
En el segmento minorista, la divisa cerró a $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA).
El dólar "blue" descontó $10, equivalente a una baja del 0,7%, y terminó a $1.545 para la venta. De esta manera, acumuló cuatro ruedas consecutivas en descenso.
Por su parte, el segmento mayorista volvió a mostrar una elevada actividad. Iniciado agosto, el monto de operaciones en el mercado de contado se mantiene cerca de los U$S600 millones, un nivel considerado importante una vez finalizado el período que concentra estacionalmente las liquidaciones del agro durante el segundo trimestre.
En ese contexto, el volumen negociado en el mercado spot alcanzó los U$S584,1 millones. A la vez, el dólar mayorista avanzó un peso y cerró en $1.496, muy cerca del récord nominal de cierre de $1.498 registrado el 28 de julio, jornada en la que se estima que el Tesoro vendió alrededor de U$S145 millones en la plaza para evitar que la cotización alcanzara los $1.500.
El dólar se mantiene lejos del techo de la banda cambiaria
En paralelo, el Banco Central fijó el techo de las bandas cambiarias en $1.849,35. De este modo, el dólar comercial terminó a una distancia de $353,35, equivalente al 23,6%, respecto del límite superior establecido para el esquema de flotación.