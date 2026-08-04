Dólar hoy: el oficial cerró a $1.515 en el Banco Nación y el "blue" volvió a bajar

En ese contexto, el volumen negociado en el mercado spot alcanzó los U$S584,1 millones. A la vez, el dólar mayorista avanzó un peso y cerró en $1.496, muy cerca del récord nominal de cierre de $1.498 registrado el 28 de julio, jornada en la que se estima que el Tesoro vendió alrededor de U$S145 millones en la plaza para evitar que la cotización alcanzara los $1.500.