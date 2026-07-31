La compra de dólar ahorro superó los U$S15.000 millones en el primer semestre y crece la salida de divisas de los bancos

La mejora estuvo vinculada al aumento que registró el tipo de cambio oficial durante el año pasado, en un contexto electoral y de elevada volatilidad financiera. Como resultado, durante la primera mitad de 2026 el dólar se ubicó 6,2% por encima del nivel registrado un año antes en términos reales, lo que volvió a la Argentina un destino más económico para los visitantes extranjeros y, al mismo tiempo, encareció los viajes al exterior para los argentinos, en un escenario en el que los salarios en pesos no acompañaron esa evolución.