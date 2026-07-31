La compra de dólar ahorro superó los U$S15.000 millones en el primer semestre y crece la salida de divisas de los bancos
En junio, la demanda de dólares para atesoramiento volvió a crecer y se mantuvo por séptimo mes consecutivo por encima de los U$S2.000 millones. El Banco Central advirtió que comenzó a aumentar la proporción de ahorros que los argentinos retiran del sistema financiero.
Resumen para apurados
- En el primer semestre de 2026, ahorristas argentinos compraron más de U$S 15.000 millones en dólar ahorro en el mercado oficial por creciente atesoramiento, según el BCRA.
- Junio fue el séptimo mes consecutivo con compras sobre U$S 2.000M. Aumentó el retiro de divisas del sistema financiero y las reservas cayeron U$S 3.323M en dicho mes.
- Analistas advierten preocupación por la presión sobre el tipo de cambio antes de las elecciones de 2027, condicionado a la llegada de divisas del agro y la energía.
La compra de dólares para atesoramiento volvió a acelerarse en junio y alcanzó su séptimo mes consecutivo por encima de los U$S2.000 millones. Con ese resultado, el acumulado del primer semestre de 2026 superó los U$S15.000 millones y se consolidó como el principal factor de demanda de divisas en la economía argentina.
Los datos surgen del último informe sobre la evolución del mercado de cambios y el balance cambiario publicado este viernes por el Banco Central (BCRA), que también reflejó una tendencia que comienza a ser seguida de cerca por los analistas: el crecimiento de la porción de dólares que los ahorristas retiran del sistema financiero.
La compra de dólar ahorro volvió a crecer
Durante junio, la compra neta de "billetes y divisas sin fines específicos" por parte de personas humanas alcanzó los U$S2.445 millones, lo que representó un incremento del 10,5% respecto de mayo.
Si se considera únicamente el concepto de compra de billetes, el BCRA informó un saldo neto de U$S2.015 millones.
Además, el organismo precisó que 1,5 millones de personas compraron billetes por un total de U$S2.443 millones, mientras que unas 715.000 realizaron ventas por U$S428 millones.
Más dólares permanecen en los bancos, pero aumenta el retiro de efectivo
El informe del Banco Central estimó que el 40% de la salida neta de dólares, incluyendo también las ventas netas de empresas, permaneció depositado como ahorro en bancos locales.
En tanto, el 25% pasó a incrementar la posición de activos externos, es decir, dólares retirados del sistema financiero y conservados fuera de los bancos, popularmente conocidos como "dólares bajo el colchón".
El 35% restante fue entregado por las entidades financieras para cubrir los consumos realizados con tarjetas en el exterior.
Aunque la mayor parte de las compras continúa dentro del sistema bancario, el BCRA observó que comenzó a incrementarse nuevamente la proporción de dólares que los ahorristas retiran de las entidades financieras.
Antes de las elecciones legislativas de 2025, ese porcentaje rondaba el 33%. Luego descendió hasta un promedio del 8% entre noviembre y mayo, pero en junio volvió a mostrar una suba.
Qué explican los analistas
Después de varios meses de estabilidad cambiaria, junio mostró un repunte del dólar en un contexto de menores ingresos de divisas para el Banco Central, presidido por Santiago Bausili.
En diálogo con Ámbito, el economista Federico Glustein consideró que el incremento de los retiros de dólares "es una señal de preocupación, que va a ir incrementando a medida que se acerquen las elecciones del 2027".
No obstante, explicó que hasta ahora los ingresos de divisas provenientes del agro y del sector energético permitieron contener esa mayor demanda de cobertura.
"Va a aminorar y podría complejizar el tipo de cambio", advirtió el especialista sobre la eventual reducción de ese flujo de dólares.
Reservas en baja durante junio
El balance cambiario del sexto mes del año reflejó un deterioro respecto de los meses anteriores.
Según el BCRA, esto respondió principalmente a tres factores: un menor ingreso de divisas por comercio exterior tras el final del período de mayor liquidación de la cosecha gruesa, una importante caída en las colocaciones de deuda privada y un incremento en los pagos de deuda pública.
Como consecuencia, las reservas internacionales disminuyeron en U$S3.323 millones durante junio.
Respecto de la menor emisión de deuda en moneda extranjera por parte del sector privado, Glustein explicó que puede obedecer a distintos motivos.
"Puede responder a varios factores, como que varias empresas ya habían tomado deuda con anterioridad, así como pueden haber esperado a no convalidar un spread alto", señaló.
También indicó que se observó una mayor acumulación de liquidez y posiciones en moneda extranjera dentro del sistema financiero, sin que esos recursos se canalizaran completamente hacia nueva deuda privada.
"Habrá que ver el dato de julio y agosto para pensar en si es una señal o si es un mes particular", agregó.
Cómo quedó el balance del primer semestre
Entre enero y junio, la compra de dólar ahorro acumuló U$S15.321 millones y se convirtió en el principal factor de salida de divisas del mercado cambiario.
Detrás se ubicaron los pagos de deuda pública, con egresos por U$S5.231 millones, y el déficit de la balanza de servicios, que alcanzó U$S4.310 millones, explicado principalmente por los gastos vinculados al turismo.
El informe destacó que el déficit turístico se redujo de manera significativa respecto del mismo período de 2025.
La mejora estuvo vinculada al aumento que registró el tipo de cambio oficial durante el año pasado, en un contexto electoral y de elevada volatilidad financiera. Como resultado, durante la primera mitad de 2026 el dólar se ubicó 6,2% por encima del nivel registrado un año antes en términos reales, lo que volvió a la Argentina un destino más económico para los visitantes extranjeros y, al mismo tiempo, encareció los viajes al exterior para los argentinos, en un escenario en el que los salarios en pesos no acompañaron esa evolución.
Más allá del nivel del tipo de cambio, Glustein sostuvo que el país mantiene "un valor histórico en términos de intercambio que favorece una posición superavitaria en el comercio", tanto de bienes como de servicios.
A eso, agregó, se suman "los dólares propios para pagar gastos en el exterior, sobre todo del sector bursátil".
Durante el primer semestre, la balanza comercial de bienes y el financiamiento mediante deuda privada fueron los principales factores que sostuvieron las cuentas externas del Banco Central.
Entre ambos aportaron aproximadamente U$S16.000 millones y U$S8.500 millones, respectivamente, incluyendo intereses, lo que permitió que las reservas internacionales terminaran el semestre con un incremento de U$S3.775 millones respecto del 31 de diciembre de 2025.