El dólar oficial sube por segunda jornada consecutiva y el mayorista se acerca a los $1.500

Resumen para apurados
- El dólar oficial subió en Argentina este 4 de agosto por segunda jornada consecutiva y el mayorista rozó los $1.500 por la mayor demanda de cobertura y menor ingreso de divisas.
- A pesar de la presión cambiaria, el Banco Central continúa comprando divisas para fortalecer reservas, las cuales volvieron a superar los U$S49.000 millones tras acumular compras.
- Analistas prevén que la volatilidad cambiaria persista durante agosto por la menor liquidación de exportaciones y las intervenciones oficiales con instrumentos dólar linked.
El mercado cambiario comenzó agosto con una renovada presión sobre el tipo de cambio. Este martes, el dólar oficial registró su segunda suba consecutiva y el dólar mayorista quedó al borde de los $1.500, en un contexto de mayor demanda de cobertura y menor ingreso de divisas por factores estacionales.
Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa interviniendo en el mercado con compras de dólares para fortalecer las reservas internacionales.
A cuánto cotiza el dólar este martes 4 de agosto
Las principales cotizaciones del mercado son las siguientes:
Dólar mayorista: $1.498
Dólar Banco Nación: $1.515 para la venta
Dólar MEP: $1.526,13
Contado con Liquidación (CCL): $1.586,18
Dólar blue: $1.555 para la venta
Analistas del mercado consideran que durante agosto podría mantenerse la presión cambiaria debido a una mayor búsqueda de cobertura por parte de inversores y empresas, sumada a un menor flujo de liquidación de exportaciones.
El Banco Central sigue comprando dólares
Pese a la volatilidad cambiaria, el Banco Central inició agosto con saldo positivo en el mercado oficial.
Este lunes adquirió U$S18 millones en una rueda en la que se negociaron U$S514 millones, lo que representó aproximadamente el 4% del volumen operado.
Con esta operación:
Las compras acumuladas de agosto alcanzan los U$S18 millones.
En lo que va de 2026, el saldo comprador asciende a U$S13.345 millones.
Además, la autoridad monetaria suma cuatro jornadas consecutivas con compras de divisas, luego de haber interrumpido a fines de julio una extensa racha de operaciones positivas.
Reservas por encima de los U$S49.000 millones
Gracias a las últimas intervenciones, las reservas internacionales del Banco Central volvieron a ubicarse por encima de los U$S49.000 millones, recuperando gran parte de la caída registrada en el cierre de julio.
Durante ese mes, la entidad compró aproximadamente U$S2.163 millones, con un promedio diario cercano a los U$S103 millones, uno de los mejores desempeños del año.
También crecieron las intervenciones en instrumentos dólar linked
Según estimaciones privadas, el Banco Central intensificó durante julio su participación en instrumentos vinculados al dólar.
Los datos indican que:
Vendió alrededor de U$S415 millones en instrumentos dólar linked el 28 de julio.
El Tesoro colocó otros U$S145 millones.
En la última licitación se adjudicaron U$S2.583 millones en títulos atados al tipo de cambio.
En paralelo, las estimaciones del mercado señalan que la posición vendida del BCRA en contratos de futuros habría aumentado desde U$S492 millones en junio hasta aproximadamente U$S800 millones hacia fines de julio.
Qué espera el mercado para el dólar
Los especialistas anticipan que el mercado cambiario continuará mostrando volatilidad durante agosto.
Entre los factores que explican este escenario figuran:
una mayor demanda de cobertura frente a la incertidumbre financiera;
la reducción estacional en el ingreso de divisas por exportaciones;
y la continuidad de las intervenciones oficiales para contener la evolución del tipo de cambio y fortalecer las reservas.