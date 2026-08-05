Argentina renovó el swap con China y amplió su vigencia a cinco años

Resumen para apurados
- El Banco Central de Argentina renovó hoy el swap con el Banco Popular de China por RMB 130.000 millones a 5 años para garantizar la estabilidad financiera del país.
- El convenio, vigente desde 2009, mantiene activados U$S 5.000 millones para financiar el comercio bilateral y fortalecer las reservas sin utilizar dólares propios.
- La extensión afianza la liquidez oficial antes del debate para reformar la Carta Orgánica del BCRA y respalda la estrategia de acumulación de reservas a largo plazo.
El Banco Central (BCRA) renovó el acuerdo bilateral de swap de monedas con el Banco de la República Popular de China (PBoC) por un monto de RMB 130.000 millones y extendió de tres a cinco años el plazo de vigencia del convenio. Según informó la entidad, la ampliación del período busca otorgar "mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta".
A su vez, se mantiene vigente la activación por RMB 35.000 millones (unos U$S5.000 millones) iniciada a principios de 2023. Desde el BCRA señalaron que esos recursos continúan destinados a "respaldar la estabilidad financiera en Argentina, y dar soporte al comercio y la inversión entre ambos países", consignó el diario "Ámbito".
Desde la entidad presidida por Santiago Bausili destacaron además que "la renovación de estos acuerdos afianza la estrecha cooperación entre ambas instituciones y la excelente relación que han mantenido en los 17 años transcurridos desde el primer acuerdo firmado en 2009".
El mecanismo, vigente desde 2009 y renovado periódicamente, representa una de las principales herramientas con las que cuenta el Banco Central para fortalecer sus reservas internacionales y administrar la liquidez en moneda extranjera.
El swap permite al Banco Central operar bajo dos modalidades. La primera corresponde a cuentas "onshore", cuyos fondos permanecen dentro del sistema financiero chino y acceden a menores costos de financiamiento.
La segunda modalidad es "offshore", que habilita la conversión de los yuanes en dólares y su utilización en operaciones internacionales, brindando mayor flexibilidad para la administración de reservas.
En la práctica, el swap funciona como una línea de intercambio de monedas entre ambos bancos centrales. Argentina puede acceder a yuanes para afrontar operaciones autorizadas, como pagos de importaciones, sin necesidad de utilizar reservas propias en dólares. A cambio, el BCRA entrega pesos a la contraparte china y luego debe revertir la operación junto con el pago de intereses.
Según explicó Bausili, el componente activado del swap permite utilizar esos fondos sin necesidad de autorizaciones adicionales, lo que constituye una herramienta relevante para la gestión de liquidez del organismo.
La renovación del acuerdo se produce mientras el Gobierno impulsa la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cuyo tratamiento legislativo comenzaría durante agosto.
En paralelo, el Ejecutivo continúa priorizando la acumulación de reservas y la estabilidad cambiaria, por lo que la continuidad del acuerdo con China aparece como una pieza importante dentro de la estrategia financiera oficial para los próximos años.