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El dólar "blue" cerró julio con una suba de $45: cómo quedaron todas las cotizaciones

El oficial cerró sin cambios en el Banco Nación y el mayorista terminó el mes con una suba de apenas 0,2%.

El dólar blue aumentó $45 en julio.
El dólar "blue" aumentó $45 en julio.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El dólar informal en Argentina cerró julio a $1.560 tras subir $45 en el mes, mientras el dólar oficial minorista finalizó en $1.510 en el Banco Nación.
  • El tipo de cambio mayorista avanzó solo $3 en julio, quedando bajo la inflación. Paralelamente, 341.000 contribuyentes adhirieron al régimen de regularización fiscal.
  • El Gobierno busca consolidar el ingreso de divisas al sistema formal mediante incentivos fiscales y mantener la estabilidad cambiaria dentro de los límites previstos.
Resumen generado con IA

El dólar "blue" cerró julio con una ganancia acumulada de $45, luego de retroceder $5 en la última rueda de la semana. De esta manera, la cotización de la divisa paralela finalizó en $1.560.

En el mercado oficial, el dólar minorista terminó este viernes sin cambios en $1.510 para la venta en las pizarras del Banco Nación. En el balance mensual avanzó $10.

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Por su parte, el Banco Central informó que el dólar minorista promedió $1.511,12 para la venta y $1.460,14 para la compra en las entidades financieras.

Con un importante volumen operado en el segmento de contado de U$S686,2 millones, el dólar mayorista retrocedió $3 y cerró en $1.485.

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Tras registrar tres bajas consecutivas, el tipo de cambio mayorista redujo la ganancia acumulada de julio a apenas $3 por lo que volvió a quedar por debajo de la inflación, que las consultoras estiman levemente inferior al 2% para el mes.

Cómo quedó la banda cambiaria

El dólar mayorista terminó julio ubicado a $359,87, o un 24,2%, de la banda superior del esquema cambiario, fijada en $1.844,87.

Además, tomando como referencia una inflación minorista de 1,9% en junio, el techo de las bandas cambiarias se ampliará a fines de agosto hasta $1.879,92. Esa cifra representa una diferencia de $364,92 respecto del contrato de dólar futuro previsto para el cierre del próximo mes, ubicado en $1.515.

Más de 340.000 argentinos ya adhirieron al régimen para usar los "dólares del colchón"

El Gobierno nacional busca incentivar el ingreso a la economía formal de parte de los denominados "dólares del colchón" y, para ello, apuesta a la expansión del Régimen Simplificado de Ganancias. En ese contexto, ya son 341.523 los contribuyentes que adhirieron al sistema.

Con el objetivo de sumar más contribuyentes, la administración nacional envió la semana pasada al Congreso el proyecto de Inocencia Fiscal y, además, prorrogó por segunda vez consecutiva el plazo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, que ahora vencerá el 27 de agosto.

La intención oficial es brindar más tiempo y mayor certidumbre para que los contribuyentes puedan incorporarse al régimen simplificado.

Tras un comienzo con escasa adhesión, el régimen mostró una aceleración sostenida durante los últimos meses. Según datos oficiales al 20 de julio obtenidos por el diario La Nación mediante un pedido de acceso a la información pública, ese mes, se incorporaron 117.367 contribuyentes, luego de que en junio lo hicieran otros 120.268.

La evolución mensual refleja ese crecimiento. En febrero, cuando comenzó a implementarse el sistema, hubo 4.625 adhesiones. En marzo se sumaron 16.960; en abril, 28.320; en mayo, 53.983; en junio, 120.268; y hasta el 20 de julio, otras 117.367.

Apenas dos semanas antes de conocerse estos datos, cuando el Gobierno anunció la nueva prórroga para la presentación de Ganancias, el número de adherentes rondaba los 330.000.

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