Seguridad

“Piedra, papel o tijera”: así decidían quién llevaba casi 20 kilos de cocaína por las rutas de Salta

Un ex policía fue condenado a siete años de prisión por integrar una organización narcocriminal que trasladó droga oculta en el tanque de un auto.

Una conversación incorporada al juicio reveló que los integrantes de la organización utilizaban ese juego para determinar quién llevaría la carga.
Una conversación incorporada al juicio reveló que los integrantes de la organización utilizaban ese juego para determinar quién llevaría la carga.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El ex policía Edgar Aquino fue condenado en Salta a siete años de prisión por coordinar el transporte de 20 kilos de cocaína ocultos en el tanque de un auto.
  • La maniobra cayó en un control vial en la ruta 35. Los peritajes telefónicos revelaron que elegían al conductor de la droga jugando a 'piedra, papel o tijera'.
  • El fallo sienta un precedente sobre el uso de chats y geolocalización para condenar a los organizadores logísticos, aun cuando no trasladen la carga.
Resumen generado con IA

Una partida de “piedra, papel o tijera” terminó siendo una de las pruebas clave de una investigación por narcotráfico en Salta. Los integrantes de una organización criminal lo utilizaban para definir quién debía asumir el riesgo de transportar una carga de casi 20 kilos de cocaína por las rutas del norte.

La conversación quedó registrada en uno de los teléfonos secuestrados durante la investigación y fue incorporada como evidencia por la Fiscalía. “Mañana hacemos piedra, papel o tijera para ver quién va por la 81 con cosas”, le dijo Edgar Nicolás Aquino a uno de sus cómplices mientras organizaban el viaje.

Aquino, un ex policía de 35 años, fue condenado a siete años de prisión por el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, que lo consideró coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de personas intervinientes. La sentencia fue dictada el 29 de julio por las juezas Alejandra Cataldi y Gabriela Catalano y el juez Diego Matteucci.

La condena se sumó a las impuestas a sus cómplices, Osmar Gabriel Rojas y Walter Ariel Caballero, quienes habían recibido cinco años de prisión el 3 de septiembre de 2025 por el mismo delito.

La cocaína estaba escondida en el tanque

La maniobra quedó al descubierto el 14 de marzo de 2025, cuando efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron un Toyota Corolla en la ruta provincial 35, a la altura de Joaquín V. González, en el sur de Salta.

El vehículo era conducido por Rojas y Caballero viajaba como acompañante. Durante el control, los gendarmes advirtieron un fuerte olor a combustible y detectaron que algunos tornillos presentaban signos de haber sido removidos. Esas señales despertaron sospechas y derivaron en una requisa más exhaustiva.

Con intervención de la Fiscalía, los efectivos revisaron el vehículo y encontraron 29 paquetes de cocaína ocultos dentro del tanque de combustible.

La droga pesaba exactamente 19,998 kilos, tenía una pureza del 72% y, de acuerdo con la estimación realizada por la fiscalía, podía producir unas 145.319 dosis.

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Rojas y Caballero fueron detenidos y se secuestraron cuatro teléfonos celulares. El análisis de esos dispositivos permitió reconstruir buena parte de la maniobra y determinar que ambos habían partido desde Tartagal con destino a la provincia de Chaco.

Pero la investigación no terminó con los dos hombres detenidos. El análisis de las comunicaciones llevó a los investigadores hasta Aquino, quien fue detenido el 10 de octubre de 2025.

“Preparate, mañana viajás”

Para la Fiscalía, Aquino no era un simple comerciante que había coincidido con los otros acusados, como sostuvo durante su defensa. Las comunicaciones y otros elementos de prueba mostraron, según la acusación, que tenía un papel central en la organización del traslado.

El 7 de marzo, una semana antes del secuestro de la droga, Aquino le había escrito a Caballero: “Preparate, mañana viajás”. Tres días después, el 10 de marzo, le transmitió una indicación similar a Rojas.

Los mensajes fueron vinculados con el viaje que ambos realizaron hacia el norte salteño. La investigación también determinó que los tres acusados estuvieron alojados en un mismo hotel de Orán entre el 11 y el 14 de marzo, aunque en habitaciones diferentes.

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Aquino había reconocido que conocía a Rojas y Caballero y explicó que se había desempeñado como policía de la provincia de Chaco antes de dedicarse a actividades comerciales vinculadas con productos de peluquería, cosmética, perfumería y electrodomésticos.

Según su versión, viajaba ocasionalmente a Salta para cruzar la frontera y comprar mercadería en Bolivia y, en algunas ocasiones, les pedía a sus conocidos que le llevaran productos. Negó, en cambio, haber conocido o participado en el traslado de cocaína.

La Fiscalía sostuvo una versión diferente. Según las pruebas presentadas en el juicio, Aquino tenía una relación directa con la planificación de los viajes, conocía las rutas y los controles y tenía dominio sobre la carga, aunque procuraba mantenerse alejado físicamente de la droga.

El curioso método para decidir quién llevaba la cocaína

Uno de los momentos centrales del juicio apareció en las conversaciones mantenidas entre los acusados. El 12 de marzo, Caballero le preguntó a Aquino cómo se realizaría el viaje: “¿Cuál es tu idea, cuándo salimos, con quién voy a ir yo?”. Aquino le respondió que viajaría con “Icardi”, el apodo con el que identificaban a Rojas.

Más tarde, pasada la medianoche, Caballero volvió a preguntarle cómo sería el traslado. Fue entonces cuando Aquino le explicó el particular sistema que utilizarían para definir quién llevaría la droga.

“Mañana hacemos piedra, papel o tijera para ver quién va por la 81 con cosas”, fue el mensaje que quedó registrado y que luego fue exhibido durante el debate. La partida determinaría, de acuerdo con la acusación, quién asumiría el papel de transportista de la cocaína.

Finalmente, Rojas y Caballero salieron juntos en el Toyota Corolla en el que estaba escondida la droga. Aquino, en tanto, se adelantó en su propio vehículo y cumplió el rol de “coche puntero”.

La investigación permitió establecer que ambos vehículos recorrieron un itinerario similar por Pichanal, General Pizarro, Las Lajitas y Joaquín V. González. Fue en esta última localidad donde los transportistas fueron interceptados por Gendarmería.

Aquino, que continuaba adelante, advirtió que algo había ocurrido cuando Rojas y Caballero no aparecieron. Según la Fiscalía, realizó diez llamadas a Caballero, aunque nunca obtuvo respuesta porque para entonces ambos ya estaban detenidos.

Pagos, geolocalización y otros viajes

Además de los mensajes, la Fiscalía presentó informes de geolocalización, documentación sobre pagos realizados por Aquino a sus cómplices, registros de otros viajes e inconsistencias detectadas en cruces migratorios.

Los peritos y analistas criminales que declararon durante el juicio señalaron que existió una intensa actividad comunicacional entre Aquino, Rojas y Caballero.

Las conversaciones incluían referencias a los itinerarios, al acondicionamiento de la droga, las rutas utilizadas para el tráfico y los controles existentes.

También se incorporaron antecedentes de otros viajes y documentación que, según el Ministerio Público Fiscal, permitía reconstruir el funcionamiento de la organización.

Con ese conjunto de pruebas, la Fiscalía consideró acreditado que Aquino había participado como coautor del transporte de la droga. El tribunal coincidió con esa conclusión y descartó los planteos realizados por la defensa.

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