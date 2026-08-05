“Piedra, papel o tijera”: así decidían quién llevaba casi 20 kilos de cocaína por las rutas de Salta

Aquino, un ex policía de 35 años, fue condenado a siete años de prisión por el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, que lo consideró coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de personas intervinientes. La sentencia fue dictada el 29 de julio por las juezas Alejandra Cataldi y Gabriela Catalano y el juez Diego Matteucci.