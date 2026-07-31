Secuestraron 440 kilos de cocaína ocultos en un camión cisterna de una organización narco
La droga fue hallada en un compartimento oculto con un sofisticado sistema hidráulico. El operativo derivó en seis allanamientos en Salta y terminó con dos detenidos y el secuestro de vehículos, dinero y un arma.
Resumen para apurados
- La Gendarmería secuestró 446 kilos de cocaína ocultos en un camión cisterna en Santiago del Estero y detuvo a dos personas tras 11 meses de investigación judicial en Salta.
- La droga estaba oculta en un compartimento con sistema hidráulico. La interceptación derivó en seis allanamientos en Salta con secuestro de vehículos, dinero y armas.
- El operativo desbarató una compleja logística narco interprovincial. Los detenidos y los bienes incautados quedaron a disposición de la Justicia Federal para avanzar la causa.
Una investigación que se extendió durante 11 meses permitió a la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Salta desbaratar una maniobra de narcotráfico y secuestrar un cargamento de 446 kilos de cocaína que era transportado oculto en un camión cisterna.
El procedimiento derivó luego en seis allanamientos simultáneos en la ciudad de Salta y en la localidad de Salvador Mazza.
La pesquisa fue orientada por la Procuraduría de Narcocriminalidad Regional NOA, a cargo de Eduardo Villalba, e incluyó tareas de inteligencia y escuchas telefónicas. A partir de la información obtenida, los investigadores lograron identificar un vehículo de gran porte sospechoso que circulaba por territorio santiagueño.
El hallazgo en Santiago del Estero
El operativo se concretó en la localidad de Tintina, sobre la Ruta Provincial 92, donde efectivos del Escuadrón 59 Santiago del Estero detuvieron la marcha del camión cisterna. Posteriormente, el vehículo fue trasladado hasta la sede de la Aduana en La Banda para realizar escaneos de mayor precisión.
Durante la inspección, los gendarmes detectaron un compartimento oculto construido dentro de la hermética cisterna. Según se informó, al espacio falso se accedía mediante un complejo sistema mecánico de apertura hidráulico.
Al abrir el doble fondo, los efectivos extrajeron bolsas que contenían 420 "ladrillos" verdes. Tras ser sometidos al narcotest, el contenido dio positivo para cocaína, con un peso total cercano a los 446 kilos.
Seis allanamientos y dos detenidos
Como consecuencia del hallazgo, los investigadores llevaron adelante seis allanamientos en la provincia de Salta. Los procedimientos fueron ejecutados por personal de las unidades de investigación Tartagal y Salvador Mazza en los domicilios de los principales sospechosos.
Durante los operativos se incautaron dos camiones más, una camioneta, un automóvil, dos acoplados, un tractor, un revólver, dinero en pesos argentinos, dólares y pesos bolivianos, elementos que quedaron a disposición de la Justicia Federal
Además, el conductor del camión interceptado y un segundo involucrado quedaron detenidos en el marco de la causa.