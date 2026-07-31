Secuestraron 440 kilos de cocaína ocultos en un camión cisterna de una organización narco

El hallazgo en Santiago del Estero

El operativo se concretó en la localidad de Tintina, sobre la Ruta Provincial 92, donde efectivos del Escuadrón 59 Santiago del Estero detuvieron la marcha del camión cisterna. Posteriormente, el vehículo fue trasladado hasta la sede de la Aduana en La Banda para realizar escaneos de mayor precisión.