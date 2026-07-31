Piden elevar a juicio la causa contra dos expolicías por presuntas falsedades en la investigación del crimen de las turistas francesas

El fiscal penal 1 del Distrito Centro, Pablo Paz, solicitó la elevación a juicio de la causa contra los exintegrantes de la Brigada de Investigaciones N.º 1 Walter Omar Mamani y Juan de Dios Solano, acusados de haber incorporado información presuntamente falsa en documentos públicos durante un allanamiento realizado en agosto de 2011, en el marco de una investigación que luego se vinculó con el doble homicidio de las ciudadanas francesas en Salta.