Seguridad

Tres mujeres fueron detenidas con más de 7 kilos de cocaína y un menor fue sorprendido con 10 kilos de marihuana

Dos operativos de Gendarmería en la frontera con Bolivia terminaron con el secuestro de más de 17 kilos de droga

En dos procedimientos: Descubrieron que tres mujeres y un menor de edad trasladaban 7 kilos de cocaína y 10 kilos de marihuana
En dos procedimientos: Descubrieron que tres mujeres y un menor de edad trasladaban 7 kilos de cocaína y 10 kilos de marihuana GENDARMERÍA NACIONAL
Hace 4 Min

Resumen para apurados

  • Gendarmería detuvo a tres mujeres e imputó a un menor al incautar más de 17 kilos de cocaína y marihuana en controles contra el narcotráfico en Orán, Salta.
  • Hallaron la cocaína oculta entre sábanas dentro de un ómnibus, mientras que el menor trasladaba la marihuana en una bolsa por un camino fronterizo con Bolivia.
  • Las detenidas quedaron a disposición de la Justicia Federal, que investiga el origen y destino de la droga para frenar el tráfico en la zona de frontera.
Resumen generado con IA

Tres mujeres fueron detenidas y un menor de edad quedó supeditado a una causa judicial luego de dos procedimientos realizados por efectivos de Gendarmería Nacional en el departamento Orán, Salta. En total, los uniformados secuestraron más de 7 kilos de cocaína y más de 10 kilos de marihuana en distintos controles efectuados sobre la frontera con Bolivia.

Los operativos estuvieron a cargo del personal de las Secciones Reforzadas "28 de Julio" y "Aguas Blancas", dependientes del Escuadrón 20 "Orán", en el marco de tareas de prevención del narcotráfico.

Hallaron cocaína escondida entre toallas, sábanas y ropa de abrigo

El primer procedimiento se llevó a cabo en el Puesto de Control Fijo ubicado sobre la Ruta Nacional 50, donde los gendarmes inspeccionaron un ómnibus de pasajeros.

Durante la revisión de los equipajes, los efectivos detectaron irregularidades en las pertenencias de tres mujeres argentinas, quienes transportaban toallones, juegos de sábanas y prendas de abrigo.

Al profundizar la requisa, los uniformados encontraron varios "ladrillos" ocultos entre la mercadería. Las pruebas de campo confirmaron que contenían 7 kilos 185 gramos de cocaína y 135 gramos de cannabis sativa.

Por disposición de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, se secuestró la droga y las tres mujeres quedaron detenidas por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Un menor llevaba más de 10 kilos de marihuana por un camino fronterizo

En paralelo, otra patrulla de la Sección Reforzada "Aguas Blancas" recorría un camino secundario que conecta con el Estado Plurinacional de Bolivia cuando observó a un menor de edad caminando con una bolsa de nylon.

Al advertir la presencia de los gendarmes, el joven intentó escapar, pero fue alcanzado y demorado a pocos metros.

Con la presencia de testigos, los efectivos inspeccionaron la bolsa y encontraron varios paquetes que contenían 10 kilos 385 gramos de marihuana.

La Fiscalía Federal de Orán ordenó el secuestro del estupefaciente y de un teléfono celular. Además, dispuso que el menor quedara supeditado a la investigación y posteriormente fuera entregado a sus progenitores.

Más de 17 kilos de droga secuestrados

Como resultado de ambos procedimientos, Gendarmería Nacional logró incautar:

7 kilos 185 gramos de cocaína.

135 gramos de cannabis sativa.

10 kilos 385 gramos de marihuana.

En total, fueron secuestrados más de 17 kilos de estupefacientes, mientras que tres mujeres permanecen detenidas y la Justicia Federal continúa con la investigación para determinar el origen y destino de la droga.

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