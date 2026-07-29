Tres mujeres fueron detenidas con más de 7 kilos de cocaína y un menor fue sorprendido con 10 kilos de marihuana

Tres mujeres fueron detenidas y un menor de edad quedó supeditado a una causa judicial luego de dos procedimientos realizados por efectivos de Gendarmería Nacional en el departamento Orán, Salta. En total, los uniformados secuestraron más de 7 kilos de cocaína y más de 10 kilos de marihuana en distintos controles efectuados sobre la frontera con Bolivia.