A 15 años del crimen de las francesas en Salta: las irregularidades que aún impiden que se sepa la verdad
La causa suma más sombras que certezas: manipulaciones policiales, giros periciales en París y un solo detenido en prisión. Mientras los verdaderos asesinos de Cassandre y Houria siguen impunes, Jean-Michel Bouvier mantiene viva la batalla por una verdad que la Justicia nunca quiso revelar.
Resumen para apurados
- A 15 años del crimen de las turistas Cassandre Bouvier y Houria Moumni en Salta, la investigación sigue impune por manipulaciones policiales y fallas judiciales.
- Gustavo Lasi fue condenado a perpetua, mientras Santos Vera recuperó la libertad tras ser encarcelado injustamente. Además, imputaron a policías por plantar pruebas falsas.
- Peritajes genéticos en Francia e investigaciones a la policía buscan identificar a los verdaderos agresores y transparentar un caso que marcó la historia judicial salteña.
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