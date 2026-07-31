Drogas y salud mental en Tucumán: “Si abandonamos las políticas sociales en los barrios, regalamos el campo al narcotráfico”

Diez intentos de suicidio en apenas dos meses. Nueve de ellos protagonizados por adolescentes de entre 14 y 16 años. El dato fue uno de los que llevó a los vecinos de Los Vázquez y de otros barrios del sur de San Miguel de Tucumán a reunirse para hablar de una problemática que dejó de ser silenciosa. Y es, nada menos, la salud mental de los jóvenes y el avance del narcomenudeo en zonas atravesadas por la vulnerabilidad social.