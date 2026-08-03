Sandra Mendoza anticipó su rechazo a la Ley de Tierras y pidió la unidad del peronismo: “Tenemos un enemigo al frente”

“Nosotros no estamos de acuerdo con que se venda a extranjeros. Eso es lo que queremos dejar bien establecido”, afirmó. Y agregó: “Vamos a luchar en este tema para que, ojalá, no salga la ley, pero si llega a salir, poner nuestra impronta, que así lo estamos haciendo a través de nuestro dictamen”.