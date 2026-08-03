Sandra Mendoza anticipó su rechazo a la Ley de Tierras y pidió la unidad del peronismo: “Tenemos un enemigo al frente”
Resumen para apurados
- La senadora tucumana Sandra Mendoza anunció que rechazará esta semana en el Senado la Ley de Tierras por oponerse a la venta a extranjeros y exigió la unidad del peronismo.
- Su bloque presentó un dictamen de minoría para frenar la venta de tierras a extranjeros. Además, la legisladora llamó a superar diferencias internas ante las próximas elecciones.
- La postura del sector peronista anticipa un tenso debate legislativo que medirá la capacidad de la oposición para unificarse frente al gobierno de La Libertad Avanza.
La discusión por la denominada Ley de Tierras volverá a ocupar un lugar central esta semana en el Senado de la Nación y la senadora nacional por Tucumán, Sandra Mendoza, anticipó que su posición será contraria al proyecto si avanza en los términos que se conocen hasta ahora.
“Todavía no hay nada escrito. Se dice que va a haber cambios, tengo entendido que el ministro no aceptaba cambios. Capaz que ahora sí los aceptan, no sé todavía porque nada nos llegó”, señaló Mendoza ante la prensa.
La legisladora explicó que el bloque Convicción Federal ya presentó un dictamen propio de minoría, que también será puesto a consideración durante el debate. “Vamos a ver cuál es el dictamen que tiene la aprobación del cuerpo y es lo que se va a tratar”, sostuvo.
Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con la posibilidad de modificar los límites vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. En ese sentido, Mendoza fue contundente al marcar la postura de su espacio.
“Nosotros no estamos de acuerdo con que se venda a extranjeros. Eso es lo que queremos dejar bien establecido”, afirmó. Y agregó: “Vamos a luchar en este tema para que, ojalá, no salga la ley, pero si llega a salir, poner nuestra impronta, que así lo estamos haciendo a través de nuestro dictamen”.
"Que el peronismo llegue unido"
En otro tramo de sus declaraciones, la senadora se refirió al escenario electoral y a las dificultades que atraviesa el peronismo para ordenar sus distintos sectores de cara a las próximas elecciones.
Mendoza consideró que el justicialismo debe priorizar la unidad más allá de las diferencias internas. “Creo que el peronismo tiene que trabajar unido, creo que es importante todos los sectores, con diferencias, con cuestionamientos que puede tener un sector u otro”, planteó.
En ese marco, identificó a La Libertad Avanza como el principal adversario político del espacio. “Nosotros los compañeros peronistas no tenemos enemistad. Nosotros podemos tener diferencias, pero creo que es saludable llegar unificado, tanto a nivel nacional como a nivel provincial”, expresó.
El respaldo a Chahla para la Intendencia
Mendoza también fue consultada por el futuro político de San Miguel de Tucumán y por la posibilidad de que Rossana Chahla busque un nuevo mandato al frente del municipio.
La senadora evitó anticipar decisiones que, según remarcó, corresponden a la propia intendenta. “Esas son decisiones que tiene que tomar la doctora Chahla, que creo que es lo saludable y le corresponde tener otro mandato más, si ella lo decide”.
Y dejó en claro que, si Chahla decide competir nuevamente por la Intendencia, contará con su respaldo. “Si ella lo decide, por supuesto que todos vamos a acompañar, vamos a ayudar para que la doctora vuelva a ser elegida”, concluyó.