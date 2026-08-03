Política

Sandra Mendoza anticipó su rechazo a la Ley de Tierras y pidió la unidad del peronismo: “Tenemos un enemigo al frente”

La senadora cuestionó el proyecto que busca modificar los límites para la venta de tierras a extranjeros y adelantó que su bloque defenderá un dictamen propio en el debate de esta semana.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La senadora tucumana Sandra Mendoza anunció que rechazará esta semana en el Senado la Ley de Tierras por oponerse a la venta a extranjeros y exigió la unidad del peronismo.
  • Su bloque presentó un dictamen de minoría para frenar la venta de tierras a extranjeros. Además, la legisladora llamó a superar diferencias internas ante las próximas elecciones.
  • La postura del sector peronista anticipa un tenso debate legislativo que medirá la capacidad de la oposición para unificarse frente al gobierno de La Libertad Avanza.
Resumen generado con IA

La discusión por la denominada Ley de Tierras volverá a ocupar un lugar central esta semana en el Senado de la Nación y la senadora nacional por Tucumán, Sandra Mendoza, anticipó que su posición será contraria al proyecto si avanza en los términos que se conocen hasta ahora.

“Todavía no hay nada escrito. Se dice que va a haber cambios, tengo entendido que el ministro no aceptaba cambios. Capaz que ahora sí los aceptan, no sé todavía porque nada nos llegó”, señaló Mendoza ante la prensa.

La legisladora explicó que el bloque Convicción Federal ya presentó un dictamen propio de minoría, que también será puesto a consideración durante el debate. “Vamos a ver cuál es el dictamen que tiene la aprobación del cuerpo y es lo que se va a tratar”, sostuvo.

Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con la posibilidad de modificar los límites vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. En ese sentido, Mendoza fue contundente al marcar la postura de su espacio.

“Nosotros no estamos de acuerdo con que se venda a extranjeros. Eso es lo que queremos dejar bien establecido”, afirmó. Y agregó: “Vamos a luchar en este tema para que, ojalá, no salga la ley, pero si llega a salir, poner nuestra impronta, que así lo estamos haciendo a través de nuestro dictamen”.

La senadora Sandra Mendoza. La senadora Sandra Mendoza.

"Que el peronismo llegue unido"

En otro tramo de sus declaraciones, la senadora se refirió al escenario electoral y a las dificultades que atraviesa el peronismo para ordenar sus distintos sectores de cara a las próximas elecciones.

Mendoza consideró que el justicialismo debe priorizar la unidad más allá de las diferencias internas. “Creo que el peronismo tiene que trabajar unido, creo que es importante todos los sectores, con diferencias, con cuestionamientos que puede tener un sector u otro”, planteó.

En ese marco, identificó a La Libertad Avanza como el principal adversario político del espacio. “Nosotros los compañeros peronistas no tenemos enemistad. Nosotros podemos tener diferencias, pero creo que es saludable llegar unificado, tanto a nivel nacional como a nivel provincial”, expresó.

El respaldo a Chahla para la Intendencia

Mendoza también fue consultada por el futuro político de San Miguel de Tucumán y por la posibilidad de que Rossana Chahla busque un nuevo mandato al frente del municipio.

La senadora evitó anticipar decisiones que, según remarcó, corresponden a la propia intendenta. “Esas son decisiones que tiene que tomar la doctora Chahla, que creo que es lo saludable y le corresponde tener otro mandato más, si ella lo decide”.

Y dejó en claro que, si Chahla decide competir nuevamente por la Intendencia, contará con su respaldo. “Si ella lo decide, por supuesto que todos vamos a acompañar, vamos a ayudar para que la doctora vuelva a ser elegida”, concluyó.

Temas Sandra Mendoza
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Plan de obras públicas en Tucumán: eje en la red vial provincial

Plan de obras públicas en Tucumán: eje en la red vial provincial

Diego Santilli respaldó a Javier Milei frente a la postura de Brasil: Que no se rasguen las vestiduras

Diego Santilli respaldó a Javier Milei frente a la postura de Brasil: "Que no se rasguen las vestiduras"

Lo más popular
Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy
1

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado
2

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo
3

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

Ricardo Ascárate dejó el Ersept en medio de un conflicto interno y Eduardo Cobos será su reemplazante
4

Ricardo Ascárate dejó el Ersept en medio de un conflicto interno y Eduardo Cobos será su reemplazante

Seis de cada 10 personas tomaron deuda para la subsistencia
5

Seis de cada 10 personas tomaron deuda para la subsistencia

Ranking notas premium
¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?
1

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?

Falta tanto que parece nada
2

Falta tanto que parece nada

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos
3

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral
4

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral

Decime qué se siente
5

Decime qué se siente

Más Noticias
Ricardo Ascárate dejó el Ersept en medio de un conflicto interno y Eduardo Cobos será su reemplazante

Ricardo Ascárate dejó el Ersept en medio de un conflicto interno y Eduardo Cobos será su reemplazante

Javier Milei: “No somos Suiza, pero estamos mejor; si hay gente que no llega a fin de mes, es menos que cuando iniciamos”

Javier Milei: “No somos Suiza, pero estamos mejor; si hay gente que no llega a fin de mes, es menos que cuando iniciamos”

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

Milei, entre la confirmación y las incógnitas sobre su fórmula para 2027

Milei, entre la confirmación y las incógnitas sobre su fórmula para 2027

La visita a la Terminal de Ómnibus, en la agenda de Jaldo

La visita a la Terminal de Ómnibus, en la agenda de Jaldo

Catalán, junto a Alejandro Molinuevo: el presidente de LLA-Tucumán estuvo en el Festival del Locro

Catalán, junto a Alejandro Molinuevo: el presidente de LLA-Tucumán estuvo en el Festival del Locro

Comentarios