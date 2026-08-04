La joven acusada de matar a su novio en Chaco fue imputada por homicidio agravado por el vínculo
Victoria Canteros se negó a declarar ante la Justicia y continuará detenida. La fiscal reveló que, al llegar al hospital, la joven habría admitido ante un policía que apuñaló a la víctima durante una discusión.
Resumen para apurados
- Este martes, Victoria Canteros (25) fue imputada en Resistencia, Chaco, por el homicidio de su novio Matías Guardia (29), a quien apuñaló tras una discusión el domingo.
- La acusada se negó a declarar en la audiencia. Al llegar al hospital, la policía notó que tenía sangre en las manos y afirmó que atacó a Guardia en defensa propia.
- Canteros seguirá detenida bajo una calificación que contempla prisión perpetua. La fiscalía incorporará pericias y testimonios para reconstruir el hecho.
La investigación por el crimen de Matías Julián Guardia, el joven de 29 años asesinado de una puñalada en Resistencia, Chaco, avanzó este martes con la imputación formal de Victoria Canteros, de 25 años, por el delito de homicidio agravado por el vínculo.
Durante la audiencia de indagatoria, la acusada decidió no prestar declaración y quedó formalmente detenida mientras continúa la investigación judicial.
Victoria Canteros fue imputada por homicidio agravado
La fiscal de Investigación Ana González de Pacce, a cargo de la causa, confirmó en una conferencia de prensa que la joven quedó imputada por homicidio agravado por el vínculo, una figura penal que contempla la posibilidad de prisión perpetua.
La funcionaria judicial explicó que Canteros hizo uso de su derecho a guardar silencio durante la audiencia y que la causa continuará con la incorporación de nuevas pruebas y pericias.
La frase que habría dicho al llegar al hospital
Durante la conferencia, González de Pacce reveló un dato que podría ser clave para la investigación.
Según indicó, cuando personal policial llegó al Hospital Julio C. Perrando, donde Matías Guardia era asistido de urgencia, la joven habría reconocido haber atacado a su pareja.
"Tuvimos una pelea de pareja y yo me defendí", habría manifestado Canteros ante un efectivo policial.
De acuerdo con la fiscal, la acusada se encontraba alterada y tenía sangre en las manos al momento de esa manifestación.
Cómo ocurrió el crimen
El hecho ocurrió el domingo en una vivienda de Resistencia.
Tras recibir una puñalada en el tórax con un arma blanca, Matías Guardia fue trasladado de urgencia al Hospital Perrando por el hermano de la acusada.
Los médicos intentaron salvarle la vida mediante una intervención quirúrgica, pero el joven falleció como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por la gravedad de la herida.
La investigación continúa
La Fiscalía trabaja ahora en la reconstrucción de los hechos para determinar con precisión cómo ocurrió el ataque y si existieron circunstancias que puedan influir en la calificación legal del caso.
Entre las medidas previstas figuran la incorporación de testimonios, pericias forenses y el análisis de otros elementos secuestrados durante la investigación.
Mientras tanto, Victoria Canteros permanecerá detenida e imputada por homicidio agravado por el vínculo, a la espera de que avance el proceso judicial.