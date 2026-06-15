Seguridad

Chaco: una mujer de 60 años se entregó tras haber asesinado a puñaladas a su propia hija

El desgarrador posteo de la joven asesinada por su madre en Chaco: "Mi mamá lo es todo".

Irma Gladis Pérez fue detenida por el asesinato de su propia hija, Pamela.
Irma Gladis Pérez fue detenida por el asesinato de su propia hija, Pamela.
Hace 1 Hs

En la pequeña localidad de Tres Isletas, el estupor ha reemplazado a la calma. El asesinato de Pamela Magalí Gauna, una joven de 28 años hallada sin vida en el barrio Grisetti, de Chaco, encierra una paradoja desgarradora. Mientras la justicia señala a su madre, Irma Gladis Pérez(, de 60 años, como la única responsable del ataque, en las redes sociales de la víctima todavía se lee una frase que hoy cobra un tinte macabro: "Mi mamá lo es todo".

El hallazgo se produjo tras un llamado desesperado a la policía. Fue el hermano de la víctima quien alertó a los efectivos luego de que su propia madre le confesara el crimen. 

Al llegar a la vivienda, el escenario era dantesco. Pamela yacía sobre un charco de sangre junto a un cuchillo de carnicero de 30 centímetros. Poco después, la presunta infanticida se entregó en la comisaría local, y quedó a disposición del fiscal Gerónimo Roggero. 

Mientras tanto, el pueblo despide a "Pame" entre mensajes de dolor, los investigadores intentan descifrar qué ocurrió en la intimidad de esa casa para que el "todo" de Pamela se convirtiera, finalmente, en su final.

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