Giro en el crimen de Matías Álvarez en Chaco: denuncian contradicciones y la desaparición del celular y los ahorros

La investigación por el asesinato de Matías Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años que murió tras recibir una puñalada en el pecho en la ciudad de Resistencia, Chaco, dio un giro en las últimas horas. Mientras Victoria Luz Cantero continúa detenida como principal sospechosa, la familia de la víctima denunció contradicciones en los testimonios, la desaparición de objetos clave y reclamó que el caso sea investigado "hasta las últimas consecuencias".