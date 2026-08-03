Seguridad

Giro en el crimen de Matías Álvarez en Chaco: denuncian contradicciones y la desaparición del celular y los ahorros

En una primera declaración, aseguró que Matías lo llamó por teléfono y le dijo: "Vení porque tu hermana me hincó". Según ese relato, mientras hablaba se escuchaba a Victoria Cantero gritar: "Me rompió el celular".

Matías Álvarez Guarda y su pareja, Victoria Cantero.
Matías Álvarez Guarda y su pareja, Victoria Cantero.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La familia de Matías Álvarez denunció contradicciones y la falta de dinero y el celular tras su crimen en Resistencia, Chaco, donde su pareja sigue detenida por apuñalarlo.
  • La habitación apareció revuelta sin los ahorros del joven. Un testigo cambió su versión del llamado de auxilio y existían dos denuncias previas por violencia contra la acusada.
  • La Justicia de Chaco aguarda pericias clave para reconstruir el hecho, mientras la familia exige una investigación integral que visibilice la violencia de pareja hacia hombres.
Resumen generado con IA

La investigación por el asesinato de Matías Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años que murió tras recibir una puñalada en el pecho en la ciudad de Resistencia, Chaco, dio un giro en las últimas horas. Mientras Victoria Luz Cantero continúa detenida como principal sospechosa, la familia de la víctima denunció contradicciones en los testimonios, la desaparición de objetos clave y reclamó que el caso sea investigado "hasta las últimas consecuencias".

Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), el entorno de Matías sostiene que existen inconsistencias en la reconstrucción de los hechos y exige que se profundicen las pericias para esclarecer lo ocurrido.

Quién es Victoria Cantero, la joven detenida acusada de asesinar a su novio de una puñalada en el corazón

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Las contradicciones sobre el pedido de ayuda

Uno de los principales puntos que genera dudas es quién pidió ayuda después del ataque.

Alejandro, cuñado de la víctima, reveló que un allegado identificado como Facundo brindó dos versiones diferentes sobre ese momento.

En una primera declaración, aseguró que Matías lo llamó por teléfono y le dijo: "Vení porque tu hermana me hincó". Según ese relato, mientras hablaba se escuchaba a Victoria Cantero gritar: "Me rompió el celular".

Sin embargo, posteriormente el mismo testigo modificó su versión y sostuvo que el llamado no lo realizó Matías, sino la propia Cantero, una contradicción que ahora forma parte de la investigación.

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Desaparecieron el celular y los ahorros de la víctima

La familia también advirtió sobre la desaparición de elementos considerados fundamentales para esclarecer el crimen.

De acuerdo con el relato de los allegados, la habitación donde ocurrió el ataque estaba completamente revuelta cuando ingresaron los investigadores.

Además, denunciaron que faltaban los ahorros en efectivo que Matías guardaba en la vivienda y que su teléfono celular desapareció.

El aparato es considerado una pieza clave porque, según las distintas versiones, desde ese dispositivo se habría realizado el llamado de auxilio. Hasta el momento, el celular no fue encontrado.

La familia insiste en que había antecedentes de violencia

Durante el velorio del joven, familiares y amigos describieron la relación de la pareja como "violenta y enfermiza".

Según Alejandro, los episodios de agresividad eran frecuentes e incluían daños en la vivienda y en el automóvil de Matías.

A esto se suma un dato que la familia considera determinante: Álvarez había presentado al menos dos denuncias por violencia contra Victoria Cantero, una en 2024 y otra en 2025.

Los allegados cuestionan que esos antecedentes no hayan sido investigados con mayor profundidad y reclaman que sean incorporados a la causa.

Reclaman una investigación integral

La familia de Matías pidió que la Justicia avance con una investigación exhaustiva y tenga en cuenta todos los antecedentes de la relación para reconstruir lo ocurrido.

Asimismo, remarcaron que el expediente debe analizarse con una perspectiva integral y sostuvieron que los hombres también pueden ser víctimas de violencia en el ámbito de la pareja, por lo que reclamaron que el caso no quede impune.

Mientras tanto, la causa continúa en manos de la Justicia chaqueña, que aguarda nuevas pericias y la incorporación de pruebas para determinar con precisión cómo ocurrió el homicidio y esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Matías Álvarez Guardia.

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